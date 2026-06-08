Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: что добавить в воду во время варки

Благодаря одной небольшой хитрости рис останется вкусным и рассыпчатым.

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Почему рис слипается при варке — секрет рассыпчатого риса / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему рис слипается

Как правильно варить рис

Что добавить в рис, чтобы он был рассыпчатым

Приготовление риса кажется элементарным, но именно эта крупа чаще всего подводит даже опытных кулинаров. Вместо вкусного гарнира получается клейкая масса, где зерна слипаются между собой. Чтобы избежать этого, часто в блюдо добавляют растительное или сливочное масло, однако существует гораздо более эффективный способ сделать рис рассыпчатым.

Главред расскажет о простом приеме, который помогает сохранить зерна целыми и упругими.

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Что добавить в рис, чтобы он был рассыпчатым

Во время варки рис выделяет крахмал, что и становится главной причиной слипания зерен. Опытные повара добавляют в кастрюлю лимонный сок, который изменяет структуру блюда, не влияя на его вкус, пишет ТСН. Лимон создает слабокислую среду, которая воздействует на крахмал и помогает зернам оставаться упругими. Благодаря этому они не склеиваются между собой, а готовое блюдо выглядит аккуратно и аппетитно.

На стакан риса добавьте одну чайную ложку лимонного сока. Его добавляют в воду в начале варки или сразу после закипания. Далее рис готовят на слабом огне под крышкой, не перемешивая лишний раз.

Важно помнить, что избыток лимонного сока может придать рису нежелательный кисловатый привкус.

Как правильно варить крупы инфографика / Инфографика: Главред

Дополнительные секреты рассыпчатого риса

Рис нужно тщательно промывать до прозрачной воды, соблюдать соотношение крупы и воды — обычно одна часть риса на две части воды.

Во время варки не стоит открывать крышку или перемешивать зерна.

После того, как рис сварился, дайте ему настояться примерно десять минут.

Избыток лимонного сока может придать рису нежелательный кисловатый привкус. Слишком сильный огонь приводит к неравномерному приготовлению, а непромытый рис почти всегда получается клейким. Частое открывание крышки также разрушает структуру зерен и сводит на нет все усилия.

Смотрите видео о том, как правильно варить рассыпчатый рис:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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