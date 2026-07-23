Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

Во время прокладки дренажа в Таиланде нашли древний клад под статуей Будды. Среди находок оказались золотые украшения и артефакты.

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Во время раскопок рабочие наткнулись на сосуд с золотом / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Что нашли рабочие под древней статуей Будды

Почему клад пролежал скрытым 1300 лет

Обычные земляные работы в Таиланде неожиданно превратились в настоящее археологическое открытие. Во время прокладки дренажной системы рабочие обнаружили под древней статуей лежащего Будды клад с золотыми украшениями и другими ценными артефактами, возраст которых достигает около 1300 лет.

Неожиданная находка была сделана на территории храмового комплекса во время реставрации археологического памятника Пхра Нон. Об этом пишет Popular Mechanics.

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Что нашли под древней статуей Будды

Во время раскопок на глубине более 1,2 метра рабочие наткнулись на керамический сосуд. Внутри находились 33 древних предмета из золота, серебра и бронзы.

Среди находок оказались золотые кольца, серебряные и бронзовые серьги, выполненные в стиле периода Дваравати - одного из ранних государств на территории современного Таиланда, существовавшего около XIII веков назад.

Археологи нашли 33 древних предмета из золота, серебра и бронзы / Фото: Thailand's Fine Arts Department

После первой находки специалисты решили продолжить исследования вокруг статуи. В результате были обнаружены еще три тайника с древними металлическими изделиями.

Особую ценность представляют золотые пластины

Одним из самых интересных артефактов стала прямоугольная золотая пластина с изображением сидящего Будды в позе учителя. На ней хорошо различимы характерные детали: спиральные локоны, большой нимб, удлиненные мочки ушей и монашеское одеяние.

Археологи также обнаружили небольшое отверстие в верхней части изделия. По мнению специалистов, пластину могли носить как подвеску либо использовать в качестве храмового украшения.

Особую ценность представляют золотые пластины / Фото: Thailand's Fine Arts Department

Еще одна найденная пластина была изготовлена из свинцово-оловянного сплава. На ней изображен стоящий Будда в арке, а рядом расположены две сопровождающие фигуры. Одна из них сильно повреждена, а вторая, как предполагают исследователи, может изображать местную интерпретацию индуистского бога Брахмы.

Археологи считают находку ритуальным подношением

Третья находка представляет собой несколько сложенных металлических листов, плотно запечатанных в глине. Из-за времени определить точное количество пластин пока невозможно.

По мнению специалистов, расположение артефактов непосредственно за головой лежащего Будды указывает на то, что они могли быть специально помещены туда в качестве ритуального подношения во время строительства или последующих религиозных церемоний.

Сейчас все обнаруженные золотые украшения и другие древние предметы переданы в Национальный музей Пхимаи, где проходят консервацию, изучение и каталогизацию.

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Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

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