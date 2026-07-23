Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

Константин Пономарев
23 июля 2026, 16:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во время прокладки дренажа в Таиланде нашли древний клад под статуей Будды. Среди находок оказались золотые украшения и артефакты.
Во время раскопок рабочие наткнулись на сосуд с золотом
Во время раскопок рабочие наткнулись на сосуд с золотом / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что нашли рабочие под древней статуей Будды
  • Почему клад пролежал скрытым 1300 лет

Обычные земляные работы в Таиланде неожиданно превратились в настоящее археологическое открытие. Во время прокладки дренажной системы рабочие обнаружили под древней статуей лежащего Будды клад с золотыми украшениями и другими ценными артефактами, возраст которых достигает около 1300 лет.

Неожиданная находка была сделана на территории храмового комплекса во время реставрации археологического памятника Пхра Нон. Об этом пишет Popular Mechanics.

видео дня

Что нашли под древней статуей Будды

Во время раскопок на глубине более 1,2 метра рабочие наткнулись на керамический сосуд. Внутри находились 33 древних предмета из золота, серебра и бронзы.

Среди находок оказались золотые кольца, серебряные и бронзовые серьги, выполненные в стиле периода Дваравати - одного из ранних государств на территории современного Таиланда, существовавшего около XIII веков назад.

Археологи нашли 33 древних предмета из золота, серебра и бронзы
Археологи нашли 33 древних предмета из золота, серебра и бронзы / Фото: Thailand's Fine Arts Department

После первой находки специалисты решили продолжить исследования вокруг статуи. В результате были обнаружены еще три тайника с древними металлическими изделиями.

Особую ценность представляют золотые пластины

Одним из самых интересных артефактов стала прямоугольная золотая пластина с изображением сидящего Будды в позе учителя. На ней хорошо различимы характерные детали: спиральные локоны, большой нимб, удлиненные мочки ушей и монашеское одеяние.

Археологи также обнаружили небольшое отверстие в верхней части изделия. По мнению специалистов, пластину могли носить как подвеску либо использовать в качестве храмового украшения.

Особую ценность представляют золотые пластины
Особую ценность представляют золотые пластины / Фото: Thailand's Fine Arts Department

Еще одна найденная пластина была изготовлена из свинцово-оловянного сплава. На ней изображен стоящий Будда в арке, а рядом расположены две сопровождающие фигуры. Одна из них сильно повреждена, а вторая, как предполагают исследователи, может изображать местную интерпретацию индуистского бога Брахмы.

Археологи считают находку ритуальным подношением

Третья находка представляет собой несколько сложенных металлических листов, плотно запечатанных в глине. Из-за времени определить точное количество пластин пока невозможно.

По мнению специалистов, расположение артефактов непосредственно за головой лежащего Будды указывает на то, что они могли быть специально помещены туда в качестве ритуального подношения во время строительства или последующих религиозных церемоний.

Сейчас все обнаруженные золотые украшения и другие древние предметы переданы в Национальный музей Пхимаи, где проходят консервацию, изучение и каталогизацию.

Ранее Главред писал о том, что школьник нашел "камень Иисуса". Необычная находка 12-летнего мальчика удивила археологов. На территории древнего города обнаружили редкий драгоценный камень византийской эпохи.

Также сообщалось о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука Таиланд археологи археология золото
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:36Аналитика
Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

16:07Экономика
Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Помидоры будут расти быстрее и дадут большие плоды – чем нужно полить кусты

Помидоры будут расти быстрее и дадут большие плоды – чем нужно полить кусты

Последние новости

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

16:15

Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноградВидео

16:07

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

Реклама
15:50

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

13:55

"Скотское отношение": Лепс оскандалился гадкой выходкой на сцене

Реклама
13:37

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:23

Какой "код богатства" каждого человека: ответ кроется в дате рождения

13:14

Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области - СБУ

13:12

Всего 2 грамма - и помидоры будут ломиться от плодов: секрет сладкого урожая без химииВидео

12:59

"Лучший голос Украины": Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто озвучивает его на "МастерШеф"Видео

12:58

Туалетная бумага теряет популярность в 2026 году: новый тренд для ванной

12:55

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

12:42

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Тельцам - гордость, Весам - думать

12:35

Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

12:28

Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

12:17

Куриное филе получится сочным, как в ресторане: что нужно добавить в маринад

12:08

Суда не заходят в украинские порты: министр сказал, грозит ли стране морская блокада

11:57

Мужчину почти выбросило из самолета: пассажиры удерживали его за ноги

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 июля: Собакам - бодрость, Козлам - отказ

11:47

Топливный кризис - лишь начало: без чего РФ прекратит существовать как государствоВидео

11:35

Персики вырастут крупными и сладкими: чем обязательно подкормить дерево в июле

11:23

"Думаю, 3-4 тысячи": певец удивил размером ежемесячных расходов на творчество

11:02

"Начал кричать": Киркоров устроил истерику из-за украинских дронов

10:48

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

10:40

Новые тарифы на газ и электричество: придется ли украинцам платить больше

Реклама
10:38

Масштабная трансформация коснется трех знаков: кого выбрали звезды

10:12

Что посадить летом ради яркой осени в саду: назван список лучших цветов

10:12

Почему 24 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:01

"Не давал прохода": Тополя впервые назвала имя шантажиста, слившего ее видео

09:55

В Кремле назвали новые условия прекращения войны: чего требует Путин

09:17

"Цена будет расти": эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 грн за литр

09:02

Как атакует дрон "Молния": "Флэш" раскрыл новую схему оккупантов

08:18

Кремль готовится к возможной мобилизации и волнениям внутри РФ – ISW

07:59

Взрывы в Ялте, Феодосии, Севастополе: под удар могла попасть Балаклавскя ТЭС

07:15

"Картонный майдан" может разойтись, чтобы вновь собраться: Денисенко о перспективахмнение

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять