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Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света

Константин Пономарев
5 июня 2026, 16:46
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Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.
Планета может находиться на ранней стадии массового вымирания
Планета может находиться на ранней стадии массового вымирания / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему ученые заговорили о новом конце света на Земле
  • Какие виды могут исчезнуть уже в ближайшие десятилетия
  • Почему человечество оказалось в центре глобального кризиса

На протяжении своей истории Земля пережила пять массовых вымираний, каждое из которых уничтожало большую часть существовавших видов. Теперь все больше ученых считают, что планета может находиться на ранней стадии шестого подобного события, и впервые его причиной может стать деятельность человека.

Согласно данным исследований, скорость исчезновения видов сегодня значительно превышает естественный фон. Биологи отмечают, что за последнее столетие темпы вымирания позвоночных животных оказались в десятки раз выше ожидаемых показателей. Об этом пишет Space Daily.

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Среди основных причин называют уничтожение природных сред обитания, изменение климата, загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов.

Что происходило во время прошлых массовых вымираний

Палеонтологи выделяют пять крупнейших массовых вымираний в истории Земли. Самым разрушительным считается событие конца пермского периода около 252 миллионов лет назад, когда исчезло большинство морских и наземных видов.

Каждое из вымираний было вызвано глобальными изменениями окружающей среды
Каждое из вымираний было вызвано глобальными изменениями окружающей среды / Фото: скриншот с Youtube

Каждое из этих вымираний было вызвано глобальными изменениями окружающей среды (масштабным вулканизмом, оледенением, дефицитом кислорода в океанах или падением астероида). После таких катастроф восстановление экосистем занимало миллионы лет.

Почему ученые говорят о шестом вымирании

Авторы ряда научных работ утверждают, что с XVI века Земля могла потерять сотни тысяч видов животных и растений. Особую тревогу вызывает сокращение численности беспозвоночных, на долю которых приходится большая часть биологического разнообразия планеты.

С XVI века Земля могла потерять сотни тысяч видов животных и растений
С XVI века Земля могла потерять сотни тысяч видов животных и растений / Фото: скриншот с Youtube

По мнению исследователей, человечество уже изменило почти половину пригодной для жизни суши, значительно увеличило концентрацию углекислого газа в атмосфере и ускорило процессы, влияющие на экосистемы океанов и континентов.

Не все ученые согласны с этим термином

Однако часть специалистов считает, что говорить о полноценном массовом вымирании пока преждевременно. Критики отмечают, что традиционное определение требует исчезновения примерно 75% всех видов, тогда как нынешние показатели значительно ниже этого порога.

Тем не менее обе стороны научной дискуссии сходятся в том, что скорость утраты биоразнообразия остается крайне высокой, а основной причиной происходящего является деятельность человека.

Ранее Главред писал о том, что раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире". Ученые восстановили историю Евфрата и объяснили его происхождение. Великую реку связывают с Эдемским садом и пророчествами о конце времен.

Также сообщалось о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.

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Об источнике: Space Daily

Space Daily — англоязычное независимое интернет-издание, основанное в 1995 году в Токио. Сайт специализируется на новостях космической отрасли, науки, технологий, космических миссий, спутниковых систем, а также публикует материалы о влиянии освоения космоса на общество и человека. Издание ориентировано на широкую аудиторию, интересующуюся наукой, исследованиями и современными технологиями

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