Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

История острова уходит корнями в 50-е годы XX века, когда состоятельная семья Сайзленд приобрела этот участок земли.

Самый маленький обитаемый остров в мире

В реке Святого Лаврентия, между американским штатом Нью-Йорк и канадским Онтарио, скрывается остров, который легко пропустить, если моргнуть. Однако именно он считается самым маленьким населенным островом планеты - Just Room Enough Island, или Хаб-Айленд.

Площадь этого миниатюрного клочка суши - всего около 310 квадратных метров, то есть чуть больше стандартного теннисного корта. Несмотря на такие скромные размеры, остров стал одной из самых известных точек архипелага Thousand Islands, насчитывающего 1864 острова, многие из которых такие же крошечные - иногда на них помещается только одно дерево, пишет RMF24.pl.

Как частное убежище превратилось в туристический магнит

В 1950-х годах семья Сайзленд приобрела этот клочок земли, мечтая о тихом загородном отдыхе. Они построили небольшой домик, посадили дерево, обустроили крошечный сад и надеялись наслаждаться спокойствием. Но случилось наоборот: необычный остров мгновенно привлек внимание туристов, которые начали массово приплывать, чтобы увидеть "самый маленький дом на самом маленьком острове".

Самый маленький населенный остров в мире

Сегодня Just Room Enough Island — это один дом, одно дерево, два куста и узкая полоска суши, которую владельцы называли пляжем. И этого оказалось достаточно, чтобы войти в историю: в 1982 году остров официально признали самым маленьким населенным в мире.

До этого рекорд принадлежал британскому Bishop Rock, но после автоматизации маяка он потерял статус "населенного". Поэтому Just Room Enough Island остается единственным настолько маленьким островом, где стоит дом и который круглый год не исчезает под водой.

