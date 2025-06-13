Затопили десятки сел: как Бакота стала туристическим раем после большой трагедии

Вы узнаете:
- Почему затопили Бакоту
- Как СССР расплачивался с жителями затопленных сел
Бакота, которая находится в Хмельницкой области, сейчас является без преувеличения райским местом. Но мало кто из туристов знает, что появилось оно за счет сильной боли и слез. Об этом в TikTok рассказал блогер Андрей Шимановский.
Главред выяснил, что в 60-70х годах власти Советского Союза приняли решение о строительстве на Днестре ГЭС. Для этого нужно было затопить прибрежные села, среди которых была и Бакота.
"Обычно в цивилизованных странах у людей есть по крайней мере право обжаловать подобные решения, получить полную компенсацию от государства и возможность сохранить общину, которая формировалась веками. Но по свидетельствам очевидцев было так: в среднем выплачивали 35-40% от расходов на новый дом", - отметил блогер.
Особенно циничным было то, что государство сохраняло за собой право не выплатить 15% если владельцы дома собственноручно не разрушат дом и не вырубят деревья в собственном саду.
"В конце концов здесь было затоплено 63 села, переселено почти 7,5 тысяч дворов. Вода затопила 16 гектаров земли, из которых четверть пахотных, а также 100 гектаров леса. Но наиболее печально от того, что за всем этим стоит утраченное прошлое и будущее людей, сел, общин", - подчеркнул Шимановский.
Среди этих сел была Бакота - село, существовавшее еще со времен Киевской Руси. Но теперь оно стало неофициальным символом утраченного наследия Украины.
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Кто такой Андрей Шимановский?
Андрей Шимановский - украинский блогер, актер и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.
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