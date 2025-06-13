Затопили десятки сел: как Бакота стала туристическим раем после большой трагедии

Сейчас украинцы знают Бакоту как место невероятной красоты и даже не подозревают, что было на ее месте раньше.

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История затопления села Бакота / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

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Почему затопили Бакоту

Как СССР расплачивался с жителями затопленных сел

Бакота, которая находится в Хмельницкой области, сейчас является без преувеличения райским местом. Но мало кто из туристов знает, что появилось оно за счет сильной боли и слез. Об этом в TikTok рассказал блогер Андрей Шимановский.

Главред выяснил, что в 60-70х годах власти Советского Союза приняли решение о строительстве на Днестре ГЭС. Для этого нужно было затопить прибрежные села, среди которых была и Бакота.

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"Обычно в цивилизованных странах у людей есть по крайней мере право обжаловать подобные решения, получить полную компенсацию от государства и возможность сохранить общину, которая формировалась веками. Но по свидетельствам очевидцев было так: в среднем выплачивали 35-40% от расходов на новый дом", - отметил блогер.

Особенно циничным было то, что государство сохраняло за собой право не выплатить 15% если владельцы дома собственноручно не разрушат дом и не вырубят деревья в собственном саду.

"В конце концов здесь было затоплено 63 села, переселено почти 7,5 тысяч дворов. Вода затопила 16 гектаров земли, из которых четверть пахотных, а также 100 гектаров леса. Но наиболее печально от того, что за всем этим стоит утраченное прошлое и будущее людей, сел, общин", - подчеркнул Шимановский.

Среди этих сел была Бакота - село, существовавшее еще со времен Киевской Руси. Но теперь оно стало неофициальным символом утраченного наследия Украины.

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Кто такой Андрей Шимановский? Андрей Шимановский - украинский блогер, актер и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.

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