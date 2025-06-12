Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

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Жена главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского Тамара Ивановна Харченко остается одной из наименее публичных лиц в ближайшем окружении высшего военного руководства государства. В отличие от жен некоторых других высокопоставленных чиновников, она последовательно избегает публичных мероприятий и медийной активности.
Главред расскажет, что известно о жене главнокомандующего ВСУ Сырского.
Происхождение, образование, карьера
Родившаяся 19 мая 1972 года в Конотопе Сумской области, Тамара Харченко получила техническое образование в Харьковском электротехническом техникуме (1987-1991 годы). Позже училась в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, который окончила в 1995 году.
Профессиональный путь привел ее к государственной службе - по декларации 2021 года, Харченко занимала должность главного командного инспектора категории В в Государственной таможенной службе Украины. Имеет опыт работы в системе государственного управления и знания таможенного законодательства.
Семейная жизнь
У Сырских двое сыновей от первого брака главнокомандующего. Старший сын Антон достиг совершеннолетия и проживает в Австралии. Младший сын Александр, которому около шести лет, сейчас в Украине с родителями.
Имущество и состояние
С 2013 года Тамара Харченко владеет дачным домом площадью около 150 квадратных метров в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области, а также несколькими земельными участками в этом же населенном пункте. С 2019 года жена генерала стала совладелицей (четверть доли) квартиры в Киеве площадью около 100 квадратных метров.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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