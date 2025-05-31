На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

Силы обороны, в свою очередь, уничтожают вражеские склады и заводы дронов в тылу.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

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Сырский сообщил о значительном усилении наступательных действий россиян на Запорожском направлении

ВСУ успешно уничтожают вражеские военные объекты и оборонный потенциал в глубоком тылу России

Российские войска значительно усилили боевую активность на Запорожском направлении. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время итогового совещания по деятельности ВСУ в мае, сообщает Генеральный штаб.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери.

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"Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", - отметил Сырский.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Кроме того, глава ВСУ отметил, что украинские военные не только удерживают позиции, но и наносят удары по вражеской инфраструктуре в тылу.

В мае с помощью средств DeepStrike было уничтожено 58 целей на территории России, среди которых - объекты военного назначения, производства взрывчатых веществ и ударных беспилотников. Как подчеркнул Сырский, эти удары ослабляют обороноспособность и промышленную базу противника.

Ситуация на фронте - что известно

Как ранее сообщал Главред, украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области. Выяснилось, что 10 российских военных, которые служили в составе морской пехоты, сами были не против попасть в руки украинцев.

Эксперт Дмитрий Снегирев считает, что РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум. По его словам, россияне стремятся одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.

Так, страна-агрессор Россия сосредоточила 50-тысячное войско для наступления в Сумской области. Генерал Игорь Романенко оценил шансы противника.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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