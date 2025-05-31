Оккупанты хотят дойти до города Сумы: генерал оценил шансы противника

Россия хочет атаковать Сумы с новой силой.

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Несмотря на напряженную ситуацию в области до Сум противник не дойдет / Коллаж: Главред, фото: 61 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Романенко:

Враг хочет получить больше возможностей для воздушных атак по Сумам

Резервов у РФ недостаточно для прорыва к Сумам

Страна-агрессор Россия сосредоточила 50-тысячное войско для наступления в Сумской области. При этом ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам.

Генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире КИЕВ24 спрогнозировал, удастся ли врагу реализовать этот замысел.

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Он считает, что у противника недостаточно возможностей для выхода на оборонительные рубежи вокруг города.

"Если врагу удастся захватит Юнаковку, то это даст врагу новые возможности для нанесения ударов с воздуха атак по областному центру. Сейчас оккупанты продвигаются - для достижения этой цели", - пояснил он.

Зато резервов для прорыва в Сумы у России недостаточно, ведь острая нехватка живой силы у противника ощущается по всем фронтам. Это доказывает то, что оккупантов часто перебрасывают с одного направления на другое, более приоритетное.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ОВА сообщали, чтооккупационная армия страны-агрессора России на границе с Сумской областью продолжает попытки проведения наступательных действий.

Ранее стало известно, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.

Накануне сообщалось, что в Курской области был атакован объект, который мог быть местом дислокации российских военных, которые, вероятно, готовились к переброске в сторону Сумской области Украины.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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