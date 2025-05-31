РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

Основные тезисы Киммейджа:
- РФ сталкивается с двумя серьезными военными дилеммами
- Первая дилемма - невозможность продвижения, вторая - сильный дух украинских защитников
Российская армия оказалась в сложной ситуации по двум причинам - невозможность продвижения и сильный дух украинских защитников.
Такое мнение высказал директор Института Кеннана при Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммейдж в статье для Foreign Policy. По его словам, страна-агрессор Россия сталкивается с двумя серьезными военными дилеммами.
Первая дилемма - это собственная неспособность продвигаться вперед. Хотя технически РФ и получает определенный импульс, захватывая большие площади территории Украины, такой прогресс фактически ни к чему не ведет.
Киммейдж напомнил, что РФ в течение нескольких месяцев пытается, но не может захватить город Покровск, и при этом страна-агрессор несет большие потери. Если темпы потерь России сохранятся, то к концу 2025 года они превысят миллион, а стратегическая ситуация не улучшится по сравнению с 2022 годом.
У российского диктатора Владимира Путина нет простого пути изменить курс, который ведет к безвыходному тупику. Эксперт отметил, что территории Украины, которые россиянам удалось захватить, в основном являются зонами боевых действий и не приносят России материальной выгоды.
Вторая дилемма России, по словам Киммейджа - это Украина. Он отметил, что когда в 2022 году РФ не смогла нанести решающий удар и разделить Украину, российский диктатор имел выбор: ограничить войну или вести войну против гражданского населения Украины. Путин выбрал второе, чтобы не выглядеть слабым и заставить украинцев сдаться. Но такое решение обернулось против главы Кремля, ведь жестокость оккупации и многочисленные нападения на гражданских только укрепили дух украинцев.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, военкор РФ заявил о движении оккупантов на Харьков - в ЦПД вышли с заявлением. В ведомстве сообщили, насколько озвученная россиянами информация соответствует действительности.
Напомним, в Forbes сообщили о неожиданном ходе под Часов Яром - стало известно, что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат. Российские войска активизируют наступление на Часов Яр, перебрасывая необычные подразделения на фронт.
Также ранее сообщалось, что РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы. Украинские военные официально сообщают о попытках продвижения противника.
Читайте также:
- 9-летняя девочка погибла, есть пострадавшие: РФ ночью атаковала 3 области - детали
- Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США
- Переброска войск в Сумскую область сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ
Что такое Foreign Policy?
Foreign Policy — американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред