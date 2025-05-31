Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

В результате ударов возникли пожары в гостинице, жилых домах, автомобилях в Рыльске, а также двух зданиях и гараже в Артаково.

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Беспилотники снова над Курской областью / Коллаж: Главред, фото: скрин, фото с тг-канала губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Вкратце:

БпЛА нанесли удары по городам Рыльск и Льгов, а также поселку Артаково Курской области РФ

Попали в пункт дислокации военных РФ, которые могли готовиться к переброске на Сумское направление

В ночь на 31 мая на территории Курской области России прогремели взрывы, в частности в городе Рыльск, который подвергся ударам беспилотников. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По предварительным сообщениям, атакованный объект мог быть местом дислокации российских военных, которые, вероятно, готовились к переброске в сторону Сумской области Украины.

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Также есть информация, что в результате обстрела в Рыльске начались пожары - в частности в гостинице, в одном из жилых помещений, а также в частном автомобиле. Местное издание "Пепел" подтвердило факт удара по месту, где якобы находились военнослужащие РФ.

Атака на РФ / фото: тг-канал Главред

Кроме того, поступала информация о похожем инциденте в городе Льгов: там дроны также поразили объект, после чего вспыхнул пожар. В поселке Артаково, что в Льговском районе, зафиксировано возгорание двух зданий и гаража в результате атаки беспилотников.

По последним данным, количество пострадавших в результате ночных атак на Льговский и Рыльский районы Курской области увеличилось до 14 человек.

"К сожалению, в Льговском районе в результате ночной атаки пострадали еще двое детей. У них диагностированы минно-взрывные травмы, состояние средней степени тяжести. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков", - сообщил в своем обращении губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Также он уточнил, что в городе Рыльск шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, среди них двое несовершеннолетних. Один человек получил тяжелые ранения. Двое жильцов дома получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Взрывы в России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 29 мая работа московского аэропорта Внуково была приостановлена. Из-за фиксации беспилотников работали силы ПВО, а в Подмосковье (РФ) были слышны звуки взрывов.

28 мая российскую столицу Москву атаковали беспилотники. По словам мэра города Сергея Собянина, одним из объектов удара стал завод "Кронштадт", специализирующийся на разработке дронов и расположенный в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк "Элма" в Зеленограде.

Также 29 мая в Петербурге горел важный для РФ завод. Завод Авангард производит микросхемы и является крупным научно-производственным предприятием.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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