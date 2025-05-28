Москва - под ударом дронов: атакован завод по разработке БпЛА и технопарк Элма

В ночь на 28 мая Московская область подверглась атаке беспилотников. Якобы было сбито 42 БПЛА.

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В РФ заявили об атаке дронов на Москву / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

БПЛА атаковали Москву

Взрывы прогремели в Дубне, Зеленограде, Чехове

В Шереметьево отменяются и задерживаются рейсы

Дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что под удар беспилотников попал завод Кронштадт по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк Элма в Зеленограде.

Как пишет Telegram-канала Astra, о взрывах в Дубне сообщили местные жители.

видео дня

В соцсетях публикуют видео беспилотников в небе Дубны, а также взрыв и пожар после попадания.

"Уже в третий раз попало", - говорится на одном из видео, опубликованном в Сети.

Удар по заводу Кронштадт / скриншот

На сайте предприятия указывается, что эта компания создает "беспилотные летательные аппараты и авиационную технику".

"Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке", — говорится в сообщении.

Справка. Дубна — город, наукоград на севере Московской области (в 121 км от Москвы), крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики.

Город расположен на реке Волге, ограничен реками Дубной и Сестрой, каналом имени Москвы и Иваньковским водохранилищем. Как пишет Википедия, это единственный населённый пункт Московской области, расположенный на Волг.

Смотрите видео - Беспилотники в небе Дубны, а также взрыв и пожар после попадания:

Кроме того, БпЛА атаковали и Зеленоград, который считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники. Основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка являются: производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий, производство товаров народного потребления.

Зеленоград расположен в 37 км к северо-западу от центра Москвы.

Telegram-канала Astra сообщает, что в Зеленограде был атакован технопарк Элма. Там вспыхнул пожар.

Технопарк Элма попал под удар дронов / Фото: t.me/astrapress

Пожар в Зеленограде / Фото: t.me/astrapress

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в результате отражения атаки беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

Смотрите видео - Пожар в Зеленограде после атаки дронов:

В целом, Собянин с начала суток написал 17 сообщений об атаке беспилотников. По его словам, ПВО уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.

Тем временем в московском аэропорту Шереметьево отменяются и задерживаются рейсы из-за массовой атаки БПЛА. В заявлениях пресс-служб аэропорта и Аэрофлота говорится, что часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в ночь на 28 мая Московская область подверглась атаке беспилотников.

"Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА", - отметил он.

По словам Воробьева, в результате атаки в Чехове Московской области повреждены три жилых дома в селе Троицкое. Жители не пострадали.

Чехов, Московская область / t.me/astrapress

Чехов, Московская область / t.me/astrapress

Чехов, Московская область / t.me/astrapress

Атаки дронов на Москву - последние новости

Как писал Главред, в российской Елабуге (Татарстан) вечером в воскресенье, 25 мая, прогремели взрывы. БПЛА атаковали завод по производству дронов типа Шахед, которыми россияне ежедневно атакуют Украину. Кроме того, под удар попало химическое предприятие в Ивановской области РФ.

В ночь на 24 мая в Липецкой области России прогремели взрывы, которые вероятно стали следствием нового массированного удара беспилотников. По предварительным сообщениям, объектом атаки мог стать завод "Энергия" в городе Елец.

В ночь на 23 мая в городе Елец Липецкой области беспилотники атаковали завод аккумуляторов. Возникли пожары.

В ночь на 21 мая под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор Орловской области заявил, что предприятие повреждено.

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