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Дроны снова влупили по важному заводу в РФ: он критичен для производства БпЛА

Даяна Швец
24 мая 2025, 11:34
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По сообщениям, в результате атаки вспыхнул один из цехов предприятия, ранены 9 работников.
нпз, пожар
Дроны атаковали завод в Ельце / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

  • В ночь на 24 мая в Липецкой области РФ была масштабная атака беспилотников
  • По предварительной информации, снова был поражен завод "Энергия" в городе Елец

В ночь на 24 мая в Липецкой области России снова активизировалась система ПВО - в регионе раздавались взрывы, которые вероятно стали следствием нового массированного удара беспилотников. По предварительным сообщениям, объектом атаки мог стать завод "Энергия" в городе Елец, который, что интересно, уже подвергался удару накануне. Об этом говорится в заявлении губернатора области Игоря Артамонова.

Еще после трех ночи местные власти предупреждали о возможной атаке дронов. Около пяти часов утра был объявлен повышенный "красный" уровень опасности для ряда районов, в частности самого Ельца, а также Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского.

видео дня

В местных Telegram-каналах очевидцы сообщали о громких взрывах, которые слышали как в Липецке, так и в Ельце. Кроме того, российские СМИ публиковали видео с вертолетом в небе над Ельцом.

Утром глава региона подтвердил работу ПВО в Липецке и Ельце, отметив, что "было падение беспилотников в промышленной зоне Ельца".

"По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется!" - сообщил Артамонов.

Атаковано важное предприятие
Атаковано важное предприятие / фото: тг-канал Главред

Астра со ссылкой на жителей Ельца отмечает, что атакам подвергся тот же завод "Энергия", который уже был поражен 23 мая.

Это предприятие производит химические источники тока, которые применяются в оборонной сфере, гражданской авиации, на морском транспорте и в энергетике.

Российские СМИ также информируют, что в результате обстрела на заводе вспыхнул один из цехов, а девять работников получили ранения.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, вчера, 23 мая, дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы. Липецкий завод "Энергия" является поставщиком Министерства обороны России.

Кроме этого, 21 мая в России жаловались на атаку беспилотников на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о трех сбитых дронах и заявил, то всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.

Более того, в ночь на 21 мая под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор Орловской области признал, что предприятие повреждено.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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