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"Это их последний год": у РФ остается менее 4 месяцев для прорыва на фронте

Даяна Швец
24 мая 2025, 09:58
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ВС РФ пытаются подтянуть личный состав ближе к линии соприкосновения, в частности на северо-восточном участке.
'Это их последний год': у РФ остается менее 4 месяцев для прорыва на фронте
Россия сосредотачивает войска, но без успехов / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

О чем речь:

  • Российская армия имеет "четырехмесячное окно" для прорыва украинской обороны
  • Кларк не считает, что РФ имеет достаточно ресурсов для масштабного наступления на Харьков или Сумы

Российские войска имеют ограниченный период - примерно четыре месяца - для попыток прорвать украинскую оборону, прежде чем наступит ухудшение погодных условий и иссякнут остатки советских танков. Сейчас армия РФ активно стягивает силы в зону боевых действий. Об оценке ситуации относительно потенциального наступления Вооруженных сил РФ сообщил телеканал Sky News 24 мая.

В материале издания говорится, что журналисты обратились к украинскому военному высокого ранга с вопросом о местонахождении российских сил после недавнего продвижения в районе Курской области. Он пояснил, что войска противника концентрируются на северо-востоке, стремясь осуществить хотя бы ограниченные наступательные действия.

видео дня

"Враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия", - цитирует издание слова начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса.

Он также добавил, что пока эти попытки не приносят успеха: у ВС РФ "ничего не удается".

Военный обозреватель Sky News Майкл Кларк отмечает, что текущее стягивание российских войск является следствием операции по вытеснению украинских сил из Курской области - региона, граничащего с Харьковщиной.

Источники сообщают, что среди переброшенных в этот район сил - бойцы элитного российского воздушно-десантного подразделения. Их присутствие в регионе может сохраняться и в дальнейшем.

"Если эти подразделения снова появятся в районе Покровска (в Донецкой области), это будет означать, что они не собираются разворачивать масштабное стратегическое наступление вблизи Харькова", - считает Кларк.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Эксперт также отмечает, что Россия, вероятно, не имеет достаточного потенциала для крупного наступления на Харьков или Сумы этим летом.

"Я думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления", - говорит аналитик.

Несмотря на это, Кларк считает, что у российской армии все еще остается определенный шанс пробить украинскую оборону в ближайшие четыре месяца.

"Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато", - подытожил он.

Sky News также сообщает, что запасы советской военной техники в России могут иссякнуть уже к середине осени 2025 года.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в Генштабе сообщили последние новости, что происходит на фронте. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

В то же время аналитики JPMorganChase предполагают, что война может закончиться уже летом. Дело в том, что наступление российской армии продвигается крайне медленно и сопровождается значительными потерями, что делает продолжение конфликта неэффективным.

В DeepState рассказали, где РФ продвинулась на Донбассе. В сообщении говорится об успехе армии страны-агрессора РФ в двух районах.

Больше новостей о фронте:

Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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