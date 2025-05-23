Россияне атаковали 4183 раза за сутки: сводка Генштаба о ситуации на фронте

Российские войска нанесли более 50 авиаударов и сбросили 78 управляемых бомб за сутки.

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Генштаб сообщил, где бои до сих пор не прекращаются / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главные тезисы:

За сутки зафиксировано 101 боевое столкновение

Враг применил 1324 дрона-камикадзе и 78 КАБ

Самые активные бои - на Покровском и Курском направлениях

По состоянию на вечер 22 мая на линии фронта зафиксировано 101 боестолкновение, в том числе 20 - на Курском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00.

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"Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты, 78 управляемых авиабомб и 1324 дрона-камикадзе. Всего осуществлено более 4 тысяч обстрелов позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры.

На Харьковском направлении шли бои возле Волчанска и Довгенького, а также зафиксирован авиаудар по району Рубленого. На Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано 12 атак, которые были успешно отражены. На Северском и Краматорском направлениях продолжаются бои у Григорьевки, Белогоровки, Часового Яра и Белой Горы.

Интенсивные бои фиксируются также на Торецком направлении - шесть штурмов, четыре из которых отбиты. На Покровском направлении российские силы осуществили 32 наступательных действия.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 83 оккупанта и ранили еще 70", - сообщили в Генштабе.

Также была уничтожена и повреждена вражеская техника, в частности самоходная артиллерийская установка, беспилотники, автомобили и элементы систем связи.

На Новопавловском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях украинские подразделения удерживают позиции, сдерживая вражеский натиск. Без изменений - на Приднепровском направлении.

Курское направление остается одним из самых активных - 20 боевых столкновений, 12 авиаударов и почти 200 артобстрелов.

Генштаб отметил воинов, которые особенно отличились в боях в этот день:

"Сегодня следует отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 1-й отдельной бригады территориальной обороны им. Ивана Богуна, которые эффективно дают отпор противнику".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Кроме того, Операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Также российские войска изменили подход к воздушным атакам по Украине - теперь вместо равномерного распределения ударов по территории страны, противник сосредотачивает усилия на отдельных городах. Массированные атаки преимущественно осуществляются дронами, тогда как ракеты применяют реже.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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