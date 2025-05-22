Россияне хотят оккупировать еще две области: эксперт ответил, есть ли угроза

Европейские партнеры Украины не позволят Путину реализовать свои захватнические цели.

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Могут ли россияне захватить Сумскую и Харьковскую области / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, deepstate

Ключевые тезисы Гельмана:

У россиян нет возможностей для захвата еще 2 областей Украины

Путин все еще надеется на истощение украинской армии

На переговорах в Стамбуле российская делегация угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую. В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман ответил, насколько серьезной может быть такая угроза.

По его словам, у россиян нет возможности достичь такого масштабного прорыва на фронте.

"Путин надеется на истощение украинской армии, но Украина уже стала частью Европы, страны которой стоят с ней рядом. Германия, Франция, Англия и Польша стоят рядом с Украиной. Мне кажется, это залог того, что Путину не дадут реализовать свои мечты, задачи и так далее", - рассказал эксперт.

Кроме того, Гельман отметил, что сейчас Украину постиг довольно трудный момент, ведь мы рассчитывали на сильную позицию президента Дональда Трампа по урегулированию войны.

"Но вполне возможно, что как раз теперь, когда подобных ожиданий больше нет, дела могут пойти лучше. Конечно, легко было переложить все на Трампа и поверить в его способность поговорить с Путиным, надавить, и все закончить. Мы так этого хотели, что в это поверили. А сейчас, когда этого не произошло, я задаю себе вопрос: а почему ты в это верил? Какие были для этого основания? И понимаю, что кроме желания, никаких других оснований не было", - добавил российский политтехнолог.

Он отметил, что испытывает большое разочарование после звонка Трампа Путину.

"Кстати, мы же не знаем, о чем реально говорили Путин и Трамп. Возможно, то, что нам говорят - это лишь их последние 5 минут разговора, за которые они между собой договорились, что будет озвучено публично, а сам разговор мог быть совсем о другом", - резюмировал Гельман.

Смогут ли россияне оккупировать Харьковскую и Сумскую области - смотрите видео:

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как писал Главред, в Стамбуле, 16 мая, состоялись первые за более чем три года прямые мирные переговоры между Украиной и Россией. Переговоры длились менее двух часов и не привели к существенному прорыву в урегулировании войны.

Напомним, во время переговоров в Турции, Россия требовала вывода украинских войск с собственной территории для прекращения огня, а также выдвинула другие "неконструктивные условия". Кроме этого, россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области.

Как отметил политолог и историк Александр Палий, в следующих раундах переговоров Москва может озвучить аналогичные ультиматумы, которые уже не будут касаться украинских территорий.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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