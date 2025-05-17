Россия может потребовать отдать ей не только украинские области - аналитик

Требования России во время следующих переговоров могут кардинально измениться.

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Россия хочет избежать мирного урегулирования войны / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/anadoluajansi, скрин с DeepState

Что сказал Палий:

Россия может выдвинуть Украине требование по Белгородской области

В планах Москвы завести переговоры в тупик

Во время переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле представители страны-агрессора озвучили требования по выводу Киевом войск из 4 областей Украины. Не исключено, что во время следующей встречи в РФ выскажут подобные требования, но уже не в отношении украинских территорий.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, историк Александр Палий. По его мнению, на следующих переговорах представители России будут выдвигать требование о передаче Белгородской области, а не расширение перечня украинских областей.

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"Россия всегда и везде пытается выдвигать максимальные требования и прислушиваться к ним нет смысла", - подчеркнул он.

Палий пояснил, что Москва сознательно выдвигает требования, которые будут неприемлемыми для Украины, понимая, что это заведет переговоры в тупик. Это указывает на то, что РФ хочет усидеть на двух стульях: и не достичь мира, и не чувствовать нового санкционного давления.

Последствия переговоров в Стамбуле - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам переговоров Украины и агрессора России в Стамбуле заявил о якобы стремлении главы Кремля Владимира Путина к договоренностям.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Ранее также в СМИ появилась информация, что переговоры между Украиной и агрессором Россией в Стамбуле в один момент зашли в тупик. Россияне требовали, мол, вывода Сил обороны с украинских территорий. После этого Турция предложила обмен пленными 1000 на 1000, который поддержали стороны.

Накануне российские пропагандисты заявили, что Кремль предполагает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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