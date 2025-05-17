Трамп сделал заявление о Зеленском и Путине и раскрыл планы США по России

Трамп допустил усиление санкций против России.

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Трамп раскритиковал Зеленского и считает, что Путин якобы хочет закончить войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Кремль, Белый дом

Главное из заявления Трампа:

У Зеленского "нет козырей"

Путин "хочет завершить войну"

Если не будет соглашения, США усилят санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам переговоров Украины и агрессора России в Стамбуле заявил о якобы стремлении главы Кремля Владимира Путина к договоренностям. Главным препятствием к миру он назвал не Путина, а отсутствие, мол, козырей, у Владимира Зеленского. Трамп не хочет, но применит, если потребуется, санкции против покупателей российской нефти.

"У него нет козырей"

В интервью программе Special Report на телеканале Fox News журналист спросил у Трампа, считает ли американский президент Путина – главным препятствием для достижения мира. Однако глава Белого дома не стал критиковать руководителя Кремля, и вместо этого сместил акцент на критику президента Украины Владимира Зеленского.

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"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - сказал Трамп.

"Они были бы в Киеве через пять часов"

Ведущий напомнил Трампу о его сообщении в соцсети с обращением к Путину, которое звучало – "Владимир, остановись", но Трамп все же не стал напрямую обвинять Путина в продолжении войны.

Наоборот, Трамп считает, что Путин, мол, устал от войны и хочет переговоров.

"Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", - полагает Трамп.

"Не может быть встречи без меня"

Кроме того, Трамп утверждает, что при его участии якобы удастся достичь соглашения с Путиным.

"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", - "заверил" Трамп.

Трамп готов усилить санкции против России

Также президент США добавил, что если дипломатия провалится, он готов усилить экономическое давление против России.

В частности, речь идет о санкциях против покупателей российской нефти и других энергоресурсов. Инициативу предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом.

"Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию", - подчеркнул Дональд Трамп.

Кратко о санкциях против России / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле – главное новости:

Как сообщал Главред, в пятницу, 16 мая, Украина и Россия впервые за 3 года провели прямые переговоры. Делегации договорились об обмене пленными. Российские представители "приняли к сведению" запрос Киева о прямых переговорах на уровне Зеленского и Путина. Прекращать огонь Москва отказалась.

Журналист издания The Economist Оливер Кэррол сообщил, что в ходе переговоров Россия разразилась угрозой захватить еще две области Украины – Харьковскую и Сумскую. Публично этого не звучало, но позже пропагандист РФ Евгений Попов озвучил такую информацию в эфире Россия 1, подчеркнув, что об этом сообщил информированный источник.

Позже в Bloomberg опубликовали ряд ультимативных "требований" к Киеву со стороны Москвы. В частности, Кремль "хочет", чтобы Украина закрепила нейтральный статус государства, отказалась от требований к России по репарациям, а также признала аннексию Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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Що таке Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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