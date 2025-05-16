Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: о чем договорились и чего требовали россияне

Россия и Украина договорились об обмене пленными и обсудили прекращение огня во время переговоров.

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Украина провела с РФ первые за три года прямые переговоры / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

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В Стамбуле завершились прямые переговоры Украины и России

Россия требовала вывода украинских войск из четырех регионов для прекращения огня

Киев с Москвой договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000

В Стамбуле прошли первые за более чем три года прямые мирные переговоры между Украиной и Россией. Встреча длилась менее двух часов и не принесла значительного прогресса в вопросе завершения войны.

Переговоры проходили во дворце в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В начале встречи он подчеркнул, что перед сторонами стоят два пути: путь к миру или путь разрушений и смертей.

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Лидер РФ Владимир Путин, который сам предложил переговоры, отказался участвовать лично, прислав вместо себя команду чиновников среднего звена. Украина ответила делегацией аналогичного уровня.

Требования РФ на переговорах

По словам источника Reuters в украинских дипломатических кругах, Россия требовала вывода украинских войск с собственной территории для прекращения огня, а также выдвинула другие "неконструктивные условия".

"Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", - сказал источник.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые она включила в свою конституцию, и отказалась от 30-дневного перемирия. Кроме этого, россияне начали выдвигать претензии относительно Сумской области, требуя создания "зоны безопасности" и угрожая ее аннексией.

Репортер The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X сообщил, что представители российской делегации во время переговоров в Стамбуле угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. По его словам, Россия готова согласиться на прекращение огня только при условии, что Украина оставит четыре региона, которые даже не полностью контролирует.

Кэрролл также процитировал заявление главы российской делегации Владимира Мединского, который заявил, что Россия "готова воевать вечно": "Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три - сколько нужно. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? А Петр І... знаете, кто его финансировал? Англия и Франция. Если бы не это, Швеция до сих пор была бы великой державой".

Умеров - о результатах переговоров

После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что главными темами были прекращение огня и обмен пленными.

"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально готовим встречу между лидерами стран", - сказал Умеров.

Министр добавил, что речь шла об обмене пленными в формате 1000 на 1000. По его словам, Украина работает над деталями этого процесса.

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал Умеров.

О следующих шагах украинская сторона сообщит позже.

Министр обороны рассказал об итогах переговоров:

Видеообращение Умерова / Фото: скриншот

Россияне заявляют об "успешных переговорах"

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о достижении "удовлетворительного результата" после переговоров между Украиной и Россией. Он подтвердил, что в ближайшие дни может состояться обмен пленными.

"В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными: 1000 на 1000 человек", - заявил Мединский.

Он также сообщил, что Кремль "принял к сведению" украинский запрос на прямые переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Смотрите видео с заявлением делегации РФ после переговоров:

Заявление РФ / Фото: скриншот

Кроме того, по его словам, РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня. В то же время россияне заявляют, что четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня нет, но принципиальная договоренность обменяться ими достигнута.

"После того, как эти видения будут представлены, мы считаем целесообразным - как также было договорено - продолжить наши переговоры", - сказал Мединский.

Реакция лидеров стран ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидером Польши Дональдом Туском заявили, что "позиция России явно неприемлема, и не впервые", сообщает Reuters.

Четыре лидера выступали на полях европейской встречи в Албании, где к ним присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Они провели совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"В результате встречи с президентом Зеленским и обсуждения с президентом Трампом мы сейчас тесно согласовываем и координируем наши действия и будем продолжать это делать", - заявил Стармер.

Турция оценила результат переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который председательствовал на встрече между украинскими и российскими делегациями в Стамбуле, охарактеризовал переговоры как "важный день для мира в мире".

"В результате интенсивных дипломатических усилий российская и украинская делегации провели встречу в Стамбуле при содействии Турции", - написал Хакан Фидан в X.

Он добавил, что стороны договорились обменяться по 1000 человек из каждой страны "как жест укрепления доверия" и поделиться письменными предложениями по условиям, которые позволят достичь прекращения огня. Фидан также отметил, что обе стороны принципиально договорились о проведении повторной встречи.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, в Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. РФ выдвинула нереалистичные требования, в частности вывод украинских войск с собственных территорий.

Также на переговорах в Стамбуле 16 мая украинская сторона поднимала вопрос о личной встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Главным приоритетом для Украины является достижение реального, долговременного и контролируемого прекращения огня.

Кроме этого, на этой неделе был реальный шанс приблизить завершение войны, но Путин отказался приехать в Турцию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинская делегация прибыла в Стамбул с готовностью вести переговоры, а Россия отправила представителей без реальных полномочий принимать решения.

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Кто такой Владимир Мединский? Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.

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