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"Он не согласился ни на что": Зеленский обратился к Путину после переговоров

Руслана Заклинская
16 мая 2025, 17:03
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Зеленский был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или Стамбуле, но Путин испугался.
'Он не согласился ни на что': Зеленский обратился к Путину после переговоров
Зеленский призывает Путина предоставить полномочия своей делегации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, МИД Турции

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Был реальный шанс сделать шаги к завершению этой войны, но Путин испугался приехать в Турцию
  • Путин должен предоставить своей делегации реальные полномочия
  • Отказ РФ от прекращения огня будет означать подрыв дипломатии Путиным

На этой неделе был реальный шанс приблизить окончание войны, однако лидер РФ Путин отказался приехать в Турцию. Украинская делегация прибыла в Стамбул с готовностью вести переговоры по завершению войны, зато Россия отправила представителей без реальных полномочий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Я был вчера в Анкаре - и спасибо за участие и прием Президенту Эрдогану - и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле. И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", - подчеркнул глава государства.

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В то же время Зеленский обратил внимание, что российская сторона направила на переговоры делегацию "очень низкого уровня", в которую не входит ни одно лицо, которое действительно принимает решения в Кремле. Несмотря на это, украинский президент направил в Стамбул команду во главе с министром обороны, чтобы проверить, "способны ли те россияне действительно что-то решить".

"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - сказал президент Украины.

Зеленский пообещал, что в течение дня будет информировать общественность о ходе событий в Стамбуле и существует ли шанс, что делегация РФ сможет сделать "реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне".

"Наш приоритет номер один - это полное, безусловное и честное прекращение огня. Это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать прочную основу для дипломатии. Если российские представители в Стамбуле сегодня не смогут согласиться даже на это - на прекращение огня, на этот очевидный и необходимый первый шаг, - тогда станет на сто процентов понятно: Путин продолжает подрывать дипломатию", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае отказа Москвы согласиться на прекращение огня международное сообщество должно ответить усилением давления на Россию - в частности санкциями против ее энергетического сектора и банков. Одним из ключевых шагов к укреплению доверия в переговорном процессе, по мнению Зеленского, должно стать возвращение всех военнопленных, гражданских заложников и незаконно вывезенных украинских детей.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, на переговорах в Стамбуле 16 мая украинская сторона поднимала вопрос о личной встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Главным приоритетом для Украины является достижение реального, долговременного и контролируемого прекращения огня.

Также перед началом переговоров в Стамбуле Россия выдвинула новые условия, в частности требование об отсутствии представителей США, что в Украине расценили как препятствование мирным усилиям. Источники указывают, что Москва может пытаться затянуть процесс и скрыть это от американцев.

Как сообщал Главред, в Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. По данным Sky News, РФ выдвинула нереалистичные требования, в частности вывод украинских войск с собственных территорий. Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Россия также требовала вывода ВСУ из всех регионов, которые она незаконно включила в свою конституцию, и отказалась от 30-дневного перемирия. Также прозвучали угрозы аннексией Сумской области.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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Владимир Зеленский режим прекращения огня война России и Украины Переговоры о прекращении огня переговоры в Стамбуле
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