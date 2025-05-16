'Он не согласился ни на что': Зеленский обратился к Путину после переговоров

Зеленский был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или Стамбуле, но Путин испугался.

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Зеленский призывает Путина предоставить полномочия своей делегации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, МИД Турции

Ключевые тезисы Зеленского:

Был реальный шанс сделать шаги к завершению этой войны, но Путин испугался приехать в Турцию

Путин должен предоставить своей делегации реальные полномочия

Отказ РФ от прекращения огня будет означать подрыв дипломатии Путиным

На этой неделе был реальный шанс приблизить окончание войны, однако лидер РФ Путин отказался приехать в Турцию. Украинская делегация прибыла в Стамбул с готовностью вести переговоры по завершению войны, зато Россия отправила представителей без реальных полномочий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Я был вчера в Анкаре - и спасибо за участие и прием Президенту Эрдогану - и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле. И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", - подчеркнул глава государства. видео дня

В то же время Зеленский обратил внимание, что российская сторона направила на переговоры делегацию "очень низкого уровня", в которую не входит ни одно лицо, которое действительно принимает решения в Кремле. Несмотря на это, украинский президент направил в Стамбул команду во главе с министром обороны, чтобы проверить, "способны ли те россияне действительно что-то решить".

"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - сказал президент Украины.

Зеленский пообещал, что в течение дня будет информировать общественность о ходе событий в Стамбуле и существует ли шанс, что делегация РФ сможет сделать "реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне".

"Наш приоритет номер один - это полное, безусловное и честное прекращение огня. Это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать прочную основу для дипломатии. Если российские представители в Стамбуле сегодня не смогут согласиться даже на это - на прекращение огня, на этот очевидный и необходимый первый шаг, - тогда станет на сто процентов понятно: Путин продолжает подрывать дипломатию", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае отказа Москвы согласиться на прекращение огня международное сообщество должно ответить усилением давления на Россию - в частности санкциями против ее энергетического сектора и банков. Одним из ключевых шагов к укреплению доверия в переговорном процессе, по мнению Зеленского, должно стать возвращение всех военнопленных, гражданских заложников и незаконно вывезенных украинских детей.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, на переговорах в Стамбуле 16 мая украинская сторона поднимала вопрос о личной встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Главным приоритетом для Украины является достижение реального, долговременного и контролируемого прекращения огня.

Также перед началом переговоров в Стамбуле Россия выдвинула новые условия, в частности требование об отсутствии представителей США, что в Украине расценили как препятствование мирным усилиям. Источники указывают, что Москва может пытаться затянуть процесс и скрыть это от американцев.

Как сообщал Главред, в Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. По данным Sky News, РФ выдвинула нереалистичные требования, в частности вывод украинских войск с собственных территорий. Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Россия также требовала вывода ВСУ из всех регионов, которые она незаконно включила в свою конституцию, и отказалась от 30-дневного перемирия. Также прозвучали угрозы аннексией Сумской области.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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