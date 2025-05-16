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РФ "выгнала" США с переговоров в Стамбуле, украинская сторона возмущена – СМИ

Алексей Тесля
16 мая 2025, 14:25
954
Россияне ставят перед собой цель затягивать переговоры, рассказал украинский источник.
РФ 'выгнала' США с переговоров в Стамбуле, украинская сторона возмущена – СМИ
Украинская делегация ведет переговоры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_mo

Главное:

  • Российская сторона начала препятствовать мирным усилиям
  • Украина не выдвигала никаких условий в последний момент

Перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия.

"Требование россиян, чтобы американцы не присутствовали воспринимаем как препятствование мирным усилиям. Украина не выдвигала никаких условий в последний момент - это делает только Россия", - рассказал источник РБК-Украина.

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Он не исключил, что россияне ставят перед собой цель затягивать переговоры.

"Если нечего скрывать, то в чем проблема иметь присутствие американцев? Это российское требование может свидетельствовать лишь о том, что россияне приехали не работать конструктивно, а просто тянуть время и хотят скрыть это от американцев", - сказал источник.

Как уточняет Reuters, Украина и РФ могут обсудить вопрос о возможной встрече между Зеленским и Путиным.

Позиция Украины

Глава украинской делегации и министр обороны Рустем Умеров сделал заявление накануне переговоров. Он отметил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне.

"Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру", - написал Умеров.

По его словам, мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям. Речь идет, в частности, о полном прекращении огня по крайней мере 30 дней и осуществлении гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле "всех на всех".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее в РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле. В РФ заявили, что хотят устранить "базовые первопричины" войны.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что дадут переговоры в Стамбуле. Президент Украины теперь может требовать введения "адских санкций" против России.

Как писал Главред, личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

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Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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