Состоится ли встреча Трампа с Путиным: в Белом доме ответили

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома подчеркивает важность переговоров для прекращения войны в Украине.

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Белый дом не исключает личной встречи Трампа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

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Когда может состояться встреча президентов

Почему Белый дом считает встречу неизбежной

Личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, передает Politico.

Во время встречи высокопоставленных дипломатов в Турции, посвященной поискам путей к прекращению войны России против Украины, Горка подчеркнул необходимость остановить кровопролитие и привлечь Владимира Путина к достижению окончательного соглашения.

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При этом он отметил, что заставить российского президента к этому невозможно:

"Соглашения - это вопрос времени. Когда наступает подходящее время, именно тогда президент будет находиться в комнате с Путиным", - сказал Горка.

Он добавил, что такая встреча является "неизбежной", однако отказался предоставить детали относительно возможных сроков или условий.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Турции вместе с госсекретарем США Марко Рубио договорились поддержать инициативы по организации прямых мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Впрочем, президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Как отмечает The Telegraph, такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлевским пропагандистским нарративам.

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