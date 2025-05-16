Состоится ли встреча Трампа с Путиным: в Белом доме ответили

Читайте в материале:
- Когда может состояться встреча президентов
- Почему Белый дом считает встречу неизбежной
Личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, передает Politico.
Во время встречи высокопоставленных дипломатов в Турции, посвященной поискам путей к прекращению войны России против Украины, Горка подчеркнул необходимость остановить кровопролитие и привлечь Владимира Путина к достижению окончательного соглашения.
При этом он отметил, что заставить российского президента к этому невозможно:
"Соглашения - это вопрос времени. Когда наступает подходящее время, именно тогда президент будет находиться в комнате с Путиным", - сказал Горка.
Он добавил, что такая встреча является "неизбежной", однако отказался предоставить детали относительно возможных сроков или условий.
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.
Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Турции вместе с госсекретарем США Марко Рубио договорились поддержать инициативы по организации прямых мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Впрочем, президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Как отмечает The Telegraph, такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлевским пропагандистским нарративам.
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