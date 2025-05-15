Рубио намекнул на 'большой разговор': подробности заявления

О главном:
- Рубио подчеркнул важность личной встречи с Путиным
- США ждут результатов переговоров России и Украины в пятницу
Министр иностранных дел Турции и государственный секретарь США Марко Рубио согласились на продолжение инициатив по организации прямых мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Reuters.
Пока что дата следующей встречи на высоком уровне остается неопределенной. По словам Рубио, США сначала оценят результаты переговоров между делегациями Украины и России, запланированных на пятницу, и уже после этого будут решать относительно возможного саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина.
Выступая перед журналистами в Турции, Рубио подчеркнул, что речь идет о личной встрече:
"Единственный, кто может разорвать этот тупик на данный момент, если его вообще можно разорвать, это президент Трамп. Он просто хочет положить конец войне".
На вопрос о конкретных шагах и сроках возможной встречи президентов, Рубио ответил, что решение будут приниматься после завершения поездки Трампа на Ближний Восток:
"Нам придется выяснить, как это воплотить в жизнь. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он завершит свою поездку... Мы посмотрим, что будет завтра, а затем будут приняты решения относительно сроков", - сказал Рубио.
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.
Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.
Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.
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