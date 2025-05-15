Есть один четкий сигнал: чего на самом деле хочет РФ от переговоров в Стамбуле

Нардеп Богдан Яременко заявил, что РФ готова продолжать мирные усилия в формате Стамбула-2022.

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Чего хочет РФ от переговоров / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

О чем говорит Яременко:

Путин хочет продолжать переговоры в формате Стамбула-2022

РФ хочет капитуляции Украины

Киев будет настаивать на 30-дневном прекращении огня.

РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российский делегации является сформулировать проект капитуляции Украины. Об этом в комментарии Главреду заявил нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

На это указывает сам помощник Путина Владимир Мединский, который также участвовал в Стамбульских переговорах в 2022 году.

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"Это фактически сигнал от России о реализации обещания Путина или его заявленной позиции о готовности продолжать мирные усилия в формате Стамбула-2022. И это - как с формальной точки зрения (тот же человек), так и с точки зрения содержательного наполнения - еще одно подтверждение того, что Россия фактически направила делегацию, единственной целью которой является технически сформулировать проект капитуляции Украины и ничего больше", - сказал Яременко.

В то же время чуть ли не единственным главным требованием Украины является прекращение огня хотя бы на 30 дней. Лишь после этого должны обсуждаться все остальные вопросы.

"Если мы начнем обсуждать какие-то вопросы по сути, связанные с миром и войной, то это уже будет реализация позиции Путина, который хочет вести переговоры без прекращения боевых действий", - добавил Яременко.

Он также акцентировал внимание на том, что приезд Украины в Стамбул не говорит о готовности идти на любые уступки.

"Надеюсь, что в случае провала этих переговоров это станет толчком к быстрому изменению позиции Вашингтона относительно военной помощи Украине. Есть ли на это шанс - увидим. Но определенные признаки этого уже заметны. Например, мы видим решение о разрешении Германии передавать Украине определенные оборонительные, а возможно и наступательные вооружения, включая системы ПРО и ракет дальнего радиуса действия", - добавил он.

Яременко убежден, если переговоры будут безуспешными и не получится договориться о перемирии, Украина все равно получит еще больше поддержки со стороны США.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

"Нет, я не ожидал [что Путин поедет]. Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правильно", - ответил Трамп.

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Как пишет The Wall Street Journal, журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами состоятся, поскольку Путин проигнорировал призыв президента Зеленского встретиться для прямых переговоров.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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