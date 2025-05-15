Перспективы туманны: в WSJ оценили шансы на успех переговоров в Стамбуле

Путин отказался от встречи с Зеленским и отправил на переговоры в Турцию команду своих помощников.

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Перспективы достижения соглашения о прекращении очень неопределенные / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

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Путин направил в Стамбул группу "младших" чиновников

Серьезность намерений Путина завершить войну под вопросом

В четверг, 15 мая, в Турции должны состояться российско-украинские переговоры. Однако перспектива урегулирования войны РФ в Украине на данный момент кажется туманной. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами вообще состоятся, поскольку глава Кремля Владимир Путин проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров. Вместо этого Путин направил в Стамбул группу чиновников более низкого уровня.

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В частности, российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин — они уже вели переговоры с Украиной в начале полномасштабной войны в 2022 году.

WSJ отмечает, что такое поведение Кремля подвергает сомнению серьезность намерений России и перспективу проведения полноценных переговоров на высоком уровне.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая. По данным Sky News, американский президент принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет главы РФ Путина.

По данным Reuters, в состав делегации США в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио и старшие посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Аналитики Института изучения войны считают, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые включали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

Ранее Зеленский заявил, что он делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с Путиным.

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