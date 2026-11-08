Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 16:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Где поставить герань зимой, чтобы она не замерзла? Садоводы советуют выбирать светлое и прохладное место и соблюдать простые правила ухода.
Как сохранить герань зимой
Как сохранить герань зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Где зимовать герань без риска замерзания
  • Как поливать и обрезать цветок зимой
  • Когда возвращать герань на балкон

Герань украшает балконы, террасы и подоконники в течение всего лета, но с наступлением холодов требует особого ухода. Это растение плохо переносит морозы, поэтому важно вовремя перенести его в помещение. В то же время неправильное место зимовки может привести к пожелтению листьев, загниванию корней и даже гибели растения. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает Kertészkedj.hu, для успешной зимовки герани необходимо светлое, прохладное и защищенное от мороза место. Садоводы советуют не оставлять растение в теплой комнате возле батареи, а найти для него подходящий уголок с естественным освещением и хорошей вентиляцией.

видео дня

Почему герань не выдерживает зимних морозов

Герань (Pelargonium) родом из Южной Африки, поэтому в странах с холодными зимами её выращивают преимущественно как сезонное растение или переносят в защищённое место на холодный период.

По данным Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), герань хорошо переносит засуху, но очень чувствительна к морозу. Именно поэтому её нужно заносить в помещение ещё до наступления устойчивых холодов.

После воздействия низких температур на листьях могут появиться тёмные пятна и отмершие участки. Длительное переохлаждение также повреждает стебли и корни, из-за чего растение может погибнуть.

Где лучше всего зимовать герани

Лучше всего для герани подходит светлое, прохладное и защищенное от мороза помещение. Это может быть застекленная веранда, закрытый балкон или комната, где достаточно естественного освещения и нет резких перепадов температуры.

Такие места защищают растение от холодного ветра, дождя и мороза, одновременно обеспечивая необходимое количество света. Королевское садоводческое общество также рекомендует выбирать хорошо проветриваемые помещения без риска замерзания.

Важное значение имеет и температура. Согласно рекомендациям RHS, при температуре 7–10 градусов герань во многих случаях может продолжать цвести. Специалисты Университета штата Айова отмечают, что горшечные растения способны пережить зиму у солнечного окна. Университет Висконсина считает приемлемой температуру 15–18 градусов, но предостерегает от размещения цветка рядом с отопительными приборами.

Прохладное и светлое место для герани гораздо лучше, чем теплая гостиная с постоянно включенным отоплением.

При выборе места для зимовки следует избегать:

  • близости к радиаторам, каминам и обогревателям;
  • сквозняков у окон и дверей;
  • темных уголков, где растение может вытягиваться, а его листья - желтеть;
  • влажных помещений с плохой вентиляцией, где повышается риск появления серой плесени.
Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как поливать и обрезать герань зимой

В холодное время года герань почти не растет, поэтому нуждается в гораздо меньшем количестве воды, чем летом. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, особенно если растение стоит в прохладном помещении.

Согласно рекомендациям RHS, поливать цветок нужно осторожно, давая почве просохнуть между поливами. Если герань сильно обрезана и находится в состоянии покоя, воды ей требуется совсем немного.

Когда в помещении недостаточно места, побеги можно укоротить примерно до 10 сантиметров. Перед зимовкой также стоит удалить пожелтевшие листья, увядшие цветы и поврежденные стебли. Такие части растения могут стать очагом развития плесени.

Как сохранить герань в подвале без света

Если дома нет достаточно светлого места, можно воспользоваться другим способом зимовки. Для этого герань выкапывают до первых морозов, осторожно стряхивают землю с корней, а затем помещают в бумажный пакет или подвешивают растение корнями вверх в прохладном сухом помещении.

По данным Университета штата Айова, оптимальная температура для такого хранения составляет 7–13 градусов. В период покоя листья постепенно опадают - это естественный процесс, поэтому не стоит сразу считать растение погибшим.

В то же время RHS предупреждает, что такой метод является наименее надёжным. Он лучше подходит для крепких растений с древесными стеблями.

Весной корни нужно замочить в воде на несколько часов, после чего высадить герань в горшки. Стебли при этом обрезают примерно до 10 сантиметров, чтобы стимулировать появление новых побегов.

Видео о том, какие ошибки чаще всего допускают при выращивании герани, можно посмотреть здесь:

Где разместить герань в обычной квартире

Не в каждом жилище есть оранжерея или специальное помещение для зимовки цветов. Однако даже в обычной квартире можно найти подходящее место.

Для этого подойдут подоконники в прохладной комнате, неотапливаемая лестничная клетка, где нет мороза, или застекленный балкон. Главное условие - температура ночью не должна опускаться ниже нуля.

Гараж или подвал без мороза также могут стать вариантом, но в основном для хранения выкопанных растений в состоянии покоя. Поскольку в таких помещениях обычно мало света, горшечную герань лучше там не оставлять на всю зиму.

Чтобы убедиться, что место подходит, можно воспользоваться термометром с функцией измерения минимальной и максимальной температуры. Через несколько дней наблюдений станет понятно, нет ли резких похолоданий ночью.

Для большинства квартир наиболее удобным вариантом может стать подоконник в прохладной комнате или лестничная клетка без мороза.

Как ухаживать за геранью до весны

В течение зимы растение следует осматривать примерно раз в месяц. Нужно проверять состояние стеблей, обращать внимание на мягкие или поврежденные участки, а также следить, не появились ли вредители.

Если герань хранится без почвы в бумажных пакетах, важно следить за тем, чтобы стебли и корни не пересыхали чрезмерно. Согласно рекомендациям Университета Висконсина, некоторые садоводы несколько раз в течение зимы замачивают корни растений в воде на несколько часов.

Не стоит спешить выносить герань на балкон. В Венгрии традиционно рекомендуют выносить её на постоянное место после периода весенних заморозков - примерно 12–14 мая, в середине месяца. Перед этим растение нужно постепенно приучить к свежему воздуху, вынося его на улицу на несколько дней.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:09Политика
У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

16:27Мир
ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябре

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябре

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Последние новости

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

Реклама
15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

Реклама
11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Реклама
04:28

Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

03:50

Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

03:03

Не под ковриком и не у окна: где категорически не рекомендуется хранить ключи

01:10

Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

07 ноября, суббота
23:25

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять