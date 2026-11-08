Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

О чем вы узнаете:
- Где зимовать герань без риска замерзания
- Как поливать и обрезать цветок зимой
- Когда возвращать герань на балкон
Герань украшает балконы, террасы и подоконники в течение всего лета, но с наступлением холодов требует особого ухода. Это растение плохо переносит морозы, поэтому важно вовремя перенести его в помещение. В то же время неправильное место зимовки может привести к пожелтению листьев, загниванию корней и даже гибели растения. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает Kertészkedj.hu, для успешной зимовки герани необходимо светлое, прохладное и защищенное от мороза место. Садоводы советуют не оставлять растение в теплой комнате возле батареи, а найти для него подходящий уголок с естественным освещением и хорошей вентиляцией.
Почему герань не выдерживает зимних морозов
Герань (Pelargonium) родом из Южной Африки, поэтому в странах с холодными зимами её выращивают преимущественно как сезонное растение или переносят в защищённое место на холодный период.
По данным Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), герань хорошо переносит засуху, но очень чувствительна к морозу. Именно поэтому её нужно заносить в помещение ещё до наступления устойчивых холодов.
После воздействия низких температур на листьях могут появиться тёмные пятна и отмершие участки. Длительное переохлаждение также повреждает стебли и корни, из-за чего растение может погибнуть.
Где лучше всего зимовать герани
Лучше всего для герани подходит светлое, прохладное и защищенное от мороза помещение. Это может быть застекленная веранда, закрытый балкон или комната, где достаточно естественного освещения и нет резких перепадов температуры.
Такие места защищают растение от холодного ветра, дождя и мороза, одновременно обеспечивая необходимое количество света. Королевское садоводческое общество также рекомендует выбирать хорошо проветриваемые помещения без риска замерзания.
Важное значение имеет и температура. Согласно рекомендациям RHS, при температуре 7–10 градусов герань во многих случаях может продолжать цвести. Специалисты Университета штата Айова отмечают, что горшечные растения способны пережить зиму у солнечного окна. Университет Висконсина считает приемлемой температуру 15–18 градусов, но предостерегает от размещения цветка рядом с отопительными приборами.
Прохладное и светлое место для герани гораздо лучше, чем теплая гостиная с постоянно включенным отоплением.
При выборе места для зимовки следует избегать:
- близости к радиаторам, каминам и обогревателям;
- сквозняков у окон и дверей;
- темных уголков, где растение может вытягиваться, а его листья - желтеть;
- влажных помещений с плохой вентиляцией, где повышается риск появления серой плесени.
Как поливать и обрезать герань зимой
В холодное время года герань почти не растет, поэтому нуждается в гораздо меньшем количестве воды, чем летом. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, особенно если растение стоит в прохладном помещении.
Согласно рекомендациям RHS, поливать цветок нужно осторожно, давая почве просохнуть между поливами. Если герань сильно обрезана и находится в состоянии покоя, воды ей требуется совсем немного.
Когда в помещении недостаточно места, побеги можно укоротить примерно до 10 сантиметров. Перед зимовкой также стоит удалить пожелтевшие листья, увядшие цветы и поврежденные стебли. Такие части растения могут стать очагом развития плесени.
Как сохранить герань в подвале без света
Если дома нет достаточно светлого места, можно воспользоваться другим способом зимовки. Для этого герань выкапывают до первых морозов, осторожно стряхивают землю с корней, а затем помещают в бумажный пакет или подвешивают растение корнями вверх в прохладном сухом помещении.
По данным Университета штата Айова, оптимальная температура для такого хранения составляет 7–13 градусов. В период покоя листья постепенно опадают - это естественный процесс, поэтому не стоит сразу считать растение погибшим.
В то же время RHS предупреждает, что такой метод является наименее надёжным. Он лучше подходит для крепких растений с древесными стеблями.
Весной корни нужно замочить в воде на несколько часов, после чего высадить герань в горшки. Стебли при этом обрезают примерно до 10 сантиметров, чтобы стимулировать появление новых побегов.
Видео о том, какие ошибки чаще всего допускают при выращивании герани, можно посмотреть здесь:
Где разместить герань в обычной квартире
Не в каждом жилище есть оранжерея или специальное помещение для зимовки цветов. Однако даже в обычной квартире можно найти подходящее место.
Для этого подойдут подоконники в прохладной комнате, неотапливаемая лестничная клетка, где нет мороза, или застекленный балкон. Главное условие - температура ночью не должна опускаться ниже нуля.
Гараж или подвал без мороза также могут стать вариантом, но в основном для хранения выкопанных растений в состоянии покоя. Поскольку в таких помещениях обычно мало света, горшечную герань лучше там не оставлять на всю зиму.
Чтобы убедиться, что место подходит, можно воспользоваться термометром с функцией измерения минимальной и максимальной температуры. Через несколько дней наблюдений станет понятно, нет ли резких похолоданий ночью.
Для большинства квартир наиболее удобным вариантом может стать подоконник в прохладной комнате или лестничная клетка без мороза.
Как ухаживать за геранью до весны
В течение зимы растение следует осматривать примерно раз в месяц. Нужно проверять состояние стеблей, обращать внимание на мягкие или поврежденные участки, а также следить, не появились ли вредители.
Если герань хранится без почвы в бумажных пакетах, важно следить за тем, чтобы стебли и корни не пересыхали чрезмерно. Согласно рекомендациям Университета Висконсина, некоторые садоводы несколько раз в течение зимы замачивают корни растений в воде на несколько часов.
Не стоит спешить выносить герань на балкон. В Венгрии традиционно рекомендуют выносить её на постоянное место после периода весенних заморозков - примерно 12–14 мая, в середине месяца. Перед этим растение нужно постепенно приучить к свежему воздуху, вынося его на улицу на несколько дней.
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Об источнике: Kerteszkedj.hu
Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.
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