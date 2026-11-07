Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

Синоптики отметили, что в западных областях ночью и утром местами возможен туман.

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Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в воскресенье

Где прогнозируется туман

Погода в Украине в воскресенье, 8 ноября, будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, в западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

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Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов, днем ожидается +1…+6 градусов, в Закарпатье до +10 градусов.

Погода в Украине 8 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве и области

Завтра в Киеве и области также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до -4 градусов, днем +1…+6 градусов, в Киеве ночью прогнозируется около 0 градусов, днем +4…+6 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение выходных 7 и 8 ноября будет прохладной, местами с небольшим снегом и порывистым ветром.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что потепление после 10 ноября переносится на 15–16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели.

Зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены. Об этом свидетельствуют расчеты большинства погодных моделей. Главную роль будет играть приток тёплого и влажного воздуха с Атлантики.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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