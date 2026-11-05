Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Вы узнаете:
- Когда Украину пересечет холодный атмосферный фронт
- Какая температура 6 ноября будет ощущаться как мороз
- Насколько сдвигается дата потепления в Украине
Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, в большинстве областей будет некомфортной. Ожидаются дожди, а на севере, кое-где в центре и на востоке - с мокрым снегом.
Причиной непогоды станет холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В западных областях, по прогнозу синоптика, влияние северного антициклона не позволит прорваться ни дождю, ни мокрому снегу, там будет преимущественно без осадков. В то же время в большинстве областей сохранится сильный северный ветер со штормовыми порывами.
Днем воздух прогреется лишь до +4+8 градусов, которые будут ощущаться как небольшой мороз, поэтому Диденко советует одеваться потеплее, чем подсказывает термометр.
Погода в Киеве 6 ноября
В столице в пятницу возможен дождь, местами с мокрым снегом, и сильный северный ветер. Максимальная температура днем будет лишь около +5 градусов.
Когда в Украину вернется тепло
Еще накануне Диденко прогнозировала, что похолодание продержится примерно до 10 ноября, после чего придет потепление с дождями. Теперь синоптик уточнила, что тепло запаздывает примерно на пять дней.
"Заявленное потепление после 10-го ноября переносится на 15-16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели. Как говорится, лучше поздно, чем никогда", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 5 ноября в Украине прогнозировали ветер со штормовыми порывами 15 м/с и более. По прогнозу Диденко, ночью ожидался небольшой мороз 0-3 градуса. На востоке и юге ночная температура должна была составить от +1 до +4 градусов.
Синоптики также предупреждали об ухудшении погоды в Карпатах. По данным Укргидрометцентра, там днем ожидался небольшой мокрый снег и температура около 0 градусов. Кроме того, в части регионов прогнозировали туманы первого уровня опасности.
В начале ноября синоптики заговорили о резкой смене погоды. Украину должна была накрыть волна похолодания с первыми морозами и дождями. После аномально теплого октября в стране уже фиксируют первые ночные заморозки.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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