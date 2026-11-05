Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Анна Косик
5 ноября 2026, 13:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Холодный атмосферный фронт принесет дожди в большинство областей, а на западе осадков не будет из-за антициклона.
Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы
Прогноз погоды в Украине 6 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда Украину пересечет холодный атмосферный фронт
  • Какая температура 6 ноября будет ощущаться как мороз
  • Насколько сдвигается дата потепления в Украине

Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, в большинстве областей будет некомфортной. Ожидаются дожди, а на севере, кое-где в центре и на востоке - с мокрым снегом.

Причиной непогоды станет холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

видео дня

В западных областях, по прогнозу синоптика, влияние северного антициклона не позволит прорваться ни дождю, ни мокрому снегу, там будет преимущественно без осадков. В то же время в большинстве областей сохранится сильный северный ветер со штормовыми порывами.

Днем воздух прогреется лишь до +4+8 градусов, которые будут ощущаться как небольшой мороз, поэтому Диденко советует одеваться потеплее, чем подсказывает термометр.

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы
Погода в Украине 6 ноября / фото: скриншот из meteoprog

Погода в Киеве 6 ноября

В столице в пятницу возможен дождь, местами с мокрым снегом, и сильный северный ветер. Максимальная температура днем ​​будет лишь около +5 градусов.

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы
погода в Киеве 6 ноября / фото: скриншот из meteoprog

Когда в Украину вернется тепло

Еще накануне Диденко прогнозировала, что похолодание продержится примерно до 10 ноября, после чего придет потепление с дождями. Теперь синоптик уточнила, что тепло запаздывает примерно на пять дней.

"Заявленное потепление после 10-го ноября переносится на 15-16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели. Как говорится, лучше поздно, чем никогда", - отметила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 5 ноября в Украине прогнозировали ветер со штормовыми порывами 15 м/с и более. По прогнозу Диденко, ночью ожидался небольшой мороз 0-3 градуса. На востоке и юге ночная температура должна была составить от +1 до +4 градусов.

Синоптики также предупреждали об ухудшении погоды в Карпатах. По данным Укргидрометцентра, там днем ожидался небольшой мокрый снег и температура около 0 градусов. Кроме того, в части регионов прогнозировали туманы первого уровня опасности.

В начале ноября синоптики заговорили о резкой смене погоды. Украину должна была накрыть волна похолодания с первыми морозами и дождями. После аномально теплого октября в стране уже фиксируют первые ночные заморозки.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра похолодание
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:59Аналитика
Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:56Синоптик
Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

13:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Последние новости

13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:54

Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

12:46

Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

12:36

Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

12:35

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимаетсяВидео

Реклама
12:33

Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионахФото

12:21

В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известноФото

11:46

"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и МаскаВидео

11:44

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

11:34

Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дымаВидео

10:59

Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

10:52

Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

10:32

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

10:19

Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

09:42

Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

09:25

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Реклама
09:00

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США

09:00

Рейтинги НМТ: на что стоит обратить внимание новости компании

08:28

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

08:11

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

07:29

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

06:35

Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

05:39

Как сэкономить до 50% на топливе: японский метод, о котором знают не все водителиВидео

05:00

Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

04:33

Гороскоп на завтра, 6 ноября: Близнецам — прибыль, Водолеям — обман

03:58

Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

03:30

От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

04 ноября, среда
23:54

Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд

22:57

Россия подготовила ракеты и БПЛА для удара: когда и какие города может атаковать

22:21

По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства

22:10

Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером — о чем шла речь

21:22

Топ-5 трендов зимней обуви 2026: Андре Тан назвал "горячие" новинки

21:04

Жизнь наладится после тяжелого этапа: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

21:03

Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх

20:58

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

20:36

"Просыпалась, чтобы выпить": Каменских призналась в жесткой зависимости

Реклама
20:09

Подушка может быть грязнее, чем кажется: сколько раз в год ее следует стиратьВидео

19:54

"Юристам приготовиться": демократы готовят против Трампа масштабные расследования

19:36

До 16 часов без света: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на 5 ноября

19:33

НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами

19:19

Фен и не только: электрик назвал приборы, которые нельзя подключать к удлинителюВидео

19:15

Глава СБУ уволил фигурантов расследования НАБУ и пообещал найти "Мексиканца"

19:10

Иран, Украина или Куба: Денисенко назвал три опции Трампа после поражениямнение

18:55

Что означают цветные линии на шинах — ответ знают не все водители

18:40

Умер режиссер скандальной "Калигулы": Тинто Брасс ушел из жизни в 93 годаВидео

18:37

Секрет пышного цветения пионов: чем нужно подкормить кусты в ноябреВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять