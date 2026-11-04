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Фен и не только: электрик назвал приборы, которые нельзя подключать к удлинителю

Юрий Берендий
4 ноября 2026, 19:19
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Некоторые бытовые приборы потребляют слишком много электроэнергии, поэтому их подключение через удлинитель может привести к опасным последствиям.
Какие 10 бытовых приборов нельзя подключать к удлинителю: объяснение электрика
Какие 10 бытовых приборов нельзя подключать к удлинителю: объяснение электрика / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие приборы нельзя подключать к удлинителю
  • Какие приборы требуют отдельной розетки
  • Можно ли подключать фен к удлинителю

Подключение мощных бытовых приборов к удлинителю может привести к перегрузке электросети и перегреву проводки. Особенно осторожно следует быть с утюгами, фенами, электрочайниками, холодильниками и другой техникой с высоким энергопотреблением.

Инженер-электрик Луис Аарон Барра назвал 10 бытовых приборов, для которых рекомендуется отдельное подключение к электросети, а также перечислил технику, которую можно использовать через удлинитель. Почему важно соблюдать эти рекомендации и как избежать перегрузки сети - выяснил Главред.

видео дня

Какие приборы нельзя подключать к удлинителю

Главный критерий безопасного использования удлинителя - мощность подключенной техники. Устройства, требующие значительного количества электроэнергии, создают дополнительную нагрузку на проводку, особенно если работают одновременно с другими приборами.

Одними из самых энергоемких устройств в быту являются кухонная техника и приборы для ухода за волосами. Электрик Луис Аарон Барра рекомендует не использовать для них обычные удлинители.

"Начнём с микроволновой печи, которая потребляет много энергии и может легко вызвать перегрузку. Рекомендация здесь - использовать розетку исключительно для подключения бытовой техники", - отмечает инженер-электрик.

К этой категории также относятся утюги, фены и плойки. Во время работы они выделяют много тепла, а их высокое энергопотребление может привести к перегреву электропроводки при длительном использовании.

Почему фен, утюг и плойку опасно подключать через удлинитель

Приборы для сушки и укладки волос требуют значительной мощности. Аналогичная ситуация с утюгами, которые при нагревании потребляют много электроэнергии.

Особое внимание следует уделять продолжительности работы таких устройств. Чрезмерная нагрузка на удлинитель может привести к его нагреву и создать опасность для дома.

Можно ли подключать холодильник и кофеварку к удлинителю

Холодильник относится к бытовым приборам, для которых рекомендуется отдельная розетка. Причина заключается в необходимости постоянного подключения к электросети, ведь техника должна поддерживать заданную температуру продуктов.

Кофеварки также требуют осторожного использования. Несмотря на сравнительно компактные размеры, они могут потреблять значительное количество электроэнергии.

"Холодильники также входят в этот список. Им требуется отдельное подключение, поскольку они должны быть постоянно включены. А значит, их потребление энергии является постоянным", - подчеркивает инженер-электрик.

Смотрите видео о том, можно ли включать холодильник через удлинитель:

После приготовления кофе специалист рекомендует отключать кофеварку от питания. Это поможет избежать лишнего потребления электроэнергии.

Электрочайник, духовка и посудомоечная машина: почему нужна отдельная розетка

Отдельного подключения требует и техника, которая используется для нагрева воды или приготовления пищи. К этому перечню относятся электрические духовки, чайники и посудомоечные машины.

Электрочайник может быстро увеличить нагрузку на сеть из-за мощного нагревательного элемента. Особенно опасно одновременно использовать его с другими мощными устройствами, подключенными к одному удлинителю.

Электрическая духовка по уровню нагрузки схожа с микроволновой печью. Она требует значительной мощности, поэтому для неё рекомендуется отдельное подключение.

Посудомоечная машина также относится к энергоемкой технике. Из-за высокого потребления электроэнергии ей требуется надёжное подключение к электросети.

Можно ли подключать обогреватель, кондиционер и беговую дорожку к удлинителю

Не только кухонная техника может создавать чрезмерную нагрузку. В перечень приборов, которые не рекомендуется подключать через удлинитель, входят электрические обогреватели, кондиционеры и беговые дорожки.

Обогреватели требуют много электроэнергии для работы. Если одновременно подключить к удлинителю ещё несколько устройств, общая нагрузка может стать чрезмерной.

Кондиционерам также необходим стабильный и мощный источник питания. Для такой техники рекомендуется предусмотреть отдельный электрический контур.

Беговые дорожки оснащены электродвигателем, который требует постоянного питания во время тренировки. Именно поэтому для них важно обеспечить надежное подключение без дополнительной нагрузки на удлинитель.

Какие бытовые приборы можно безопасно подключать к удлинителю

В то же время существует немало устройств, которые обычно не создают значительной нагрузки на электросеть. К ним относятся приборы с низким энергопотреблением, которые можно использовать через исправный удлинитель с соответствующими характеристиками.

Инженер-электрик относит к этой категории настольные лампы, зарядные устройства для мобильных телефонов и планшетов, ноутбуки, небольшие телевизоры и будильники.

Также через удлинитель обычно можно подключать настольные вентиляторы, радиоприемники, портативные колонки и современные игровые консоли.

Отдельную категорию составляют небольшие кухонные приборы и декоративное освещение.

"Что касается небольших кухонных приборов, таких как ручные миксеры, небольшие кухонные комбайны и тостеры, проблем не возникнет, если использовать их периодически. И, наконец, декоративные светильники, например, светодиодные гирлянды. Они также безопасны и потребляют мало энергии", - отмечает Луис Аарон Барра.

Как правильно пользоваться удлинителем, чтобы избежать перегрузки

Даже если прибор относится к категории техники с низким энергопотреблением, важно учитывать характеристики самого удлинителя. Перед подключением нескольких устройств нужно проверить, выдержит ли он их суммарную нагрузку.

Для дополнительной защиты рекомендуется выбирать модели со встроенной защитой от перегрузки и предохранителями. Также необходимо регулярно проверять состояние кабеля по всей длине и исправность розеток.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

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Об источнике: Bio Bio

Bio Bio - YouTube-канал чилийского информационного медиа BioBioChile, специализирующегося на новостях Чили и международной повестке дня. Это не личный блог и не независимый авторский проект, а часть крупной медиагруппы Bío Bío Comunicaciones, в которую также входят радиостанции и телевизионные проекты.

BioBioChile начал работу 1 августа 2009 года в городе Консепсьон. Издание позиционирует себя как общенациональное цифровое СМИ с региональной редакционной базой за пределами столицы Сантьяго. Его владелец - компания Bío Bío Comunicaciones S.A., входящая в холдинг Settempeda SpA, который принадлежит семье Москьятти Оливери.

Тематика и формат контента. Канал публикует новостные видео, репортажи, комментарии, фрагменты радиопередач, прямые трансляции и записи информационных программ. Основные темы - политика, работа правительства и парламента Чили, общественные события, криминальная хроника, чрезвычайные ситуации, экономика, международные отношения, выборы и резонансные события. Значительное внимание уделяется региональным новостям, а не только событиям в столице.

На канале есть как короткие видео с оперативными новостями и отдельными фрагментами событий, так и более длительные эфиры с обсуждением политических решений и общественных вопросов. Также выходят прямые трансляции, в частности во время выборов и важных политических событий.

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