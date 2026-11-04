Что покупать в секонд-хенде: какие модные вещи стоит искать, советы стилиста

Эксперт рассказала, какие вещи из секонд-хенда помогут создать стильный и современный гардероб.

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Топ-15 стильных вещей, которые можно найти в секонд-хендах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие вещи стоит искать в секонд-хендах

Какая винтажная одежда поможет создать актуальные образы

На какие фасоны юбок, брюк и верхней одежды обратить внимание

Секонд-хенды могут стать настоящим источником стильных и необычных вещей, которые дополнят гардероб и помогут создать актуальные образы без больших затрат.

Главред выяснил, что особое внимание стоит уделять верхней одежде, винтажным кожаным изделиям, юбкам, жакетам и акцентным аксессуарам. Украинская блогерша и стилистка Инна Ещенко на своём YouTube-канале назвала 15 вещей, которые стоит искать во время следующего похода в секонд-хенд.

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Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика: Главред

Что купить в секонд-хенде

Одна из самых интересных находок в секонд-хенде - тренч или плащ с акцентными плечами. Такая деталь делает силуэт более выразительным, придает образу структурированность и помогает создать стильный комплект даже из базовых вещей. Стилистка советует не проходить мимо таких моделей, особенно если они хорошо сохранились.

Какие тренчи искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Еще одна позиция, на которую стоит обратить внимание, - пальто. Особенно актуальными остаются модели прямого кроя, которые легко сочетать с различной одеждой и обувью.

Инна Ещенко советует обращать внимание на длину макси и мидакси. Также среди интересных находок могут быть пальто-жакеты, которые сочетают элегантность классической верхней одежды с лаконичностью жакета.

Какие пальто искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Рабочие куртки и олимпийки в стиле 90-х - ещё один удачный вариант для поиска в секонд-хенде. Такие вещи помогают разнообразить повседневный гардероб и придают образам непринуждённость.

"Такие олимпийки классно сочетать как с чем-то женственным, так и с более кэжуальными образами. Они очень классно вписываются в прогулочный гардероб", - отметила Ещенко.

Какие олимпийки искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Юбки в клетку - одна из тех вещей, которые не теряют актуальности на протяжении нескольких сезонов. Такой принт легко вписать в повседневные комплекты, сочетая юбку с однотонными свитерами, рубашками, гольфами и жакетами.

Какие юбки в клетку искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Юбки асимметричного кроя часто встречаются в секонд-хендах. Они помогают сделать образ более динамичным и придают ему оригинальность без необходимости использовать много акцентных деталей.

Какие асимметричные юбки искать в секонд-хенде / фото: скриншот

"Асимметрия в юбке очень классно смотрится практически на любой фигуре. Она как бы слегка нарушает пропорции и таким образом отвлекает внимание от прямых линий", - пояснила стилист.

Жилет с глубоким V-образным вырезом - ещё одна вещь, которую стоит искать среди ассортимента секонд-хендов. Он может стать самостоятельным акцентом образа или дополнительным слоем в многослойном комплекте.

Какие жилеты искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Брюки-сигареты также стоит добавить в список вещей для поиска. Их преимущество заключается в универсальности: такие модели можно носить с жакетами, рубашками, свитерами и разнообразной обувью.

Поскольку подобные фасоны уже были популярны ранее, есть шанс найти интересные варианты именно в магазинах подержанной одежды. Стилистка прогнозирует, что брюки-сигареты останутся актуальными и в следующем сезоне.

Какие брюки искать в секонд-хенде / фото: скриншот

При поиске джинсов не стоит ограничиваться только классическими синими и черными моделями. Обратите внимание на акцентный деним, в частности цветные варианты.

По словам Инны Ещенко, интересными находками могут стать джинсы красного, зеленого цвета или бордовые. Они помогут разнообразить даже простые зимние образы и сделать привычный наряд более выразительным.

Какие джинсы искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Трикотажные платья-гольфы - практичный вариант для тех, кто ищет в секонд-хенде вещи, которые можно носить в холодное время года. Особого внимания заслуживают модели макси, сочетающие комфорт и лаконичный вид.

Такое платье можно носить самостоятельно или дополнять ремнем, верхней одеждой и сапогами.

Какие платья искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Секонд-хенд - одно из мест, где можно найти интересные винтажные кожаные куртки. Особенно стоит присмотреться к моделям, сохранившим характерный стиль 90-х и нулевых годов.

Такие вещи могут иметь необычный крой, фактуру или детали, которые сложно найти среди современных массовых коллекций. Винтажная кожаная куртка способна стать главным акцентом образа и хорошо сочетается как с джинсами, так и с юбками.

Какие куртки искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Несмотря на популярность более приталенных силуэтов, жакеты оверсайз не утратили актуальности. Изменилось скорее их стилистическое использование и сочетание с другими вещами.

Поэтому при поиске в секонд-хенде не стоит отказываться от объемных жакетов. Они могут стать основой многослойных комплектов, дополнять повседневные образы с джинсами или создавать интересные сочетания с женственными элементами гардероба.

Какие жакеты искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Отдельного внимания заслуживают костюмы, состоящие из жакета и юбки. Особенно интересны модели в стиле 90-х годов, которые можно найти среди винтажной одежды.

"Я даже находила такие вещи в секонд-хенде, хотя на меня они были немного великоваты, но на самом деле это были очень красивые костюмы", - поделилась блогерша.

Какие костюмы искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Еще одна интересная находка - обувь с квадратным носком. Эта деталь, характерная для моды 90-х годов, снова привлекает внимание и возвращается в актуальные образы.

Какую обувь искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Если хочется добавить в гардероб трендовую деталь, не покупая при этом большого количества новой одежды, стоит обратить внимание на ремни с массивными пряжками. Такой аксессуар может стать заметным акцентом даже в довольно сдержанном образе. Его можно сочетать с джинсами, классическими брюками, юбками и платьями.

Какие ремни искать в секонд-хенде / фото: скриншот

Завершают список стилистки кожаные жилеты. Это универсальная вещь, которая помогает создавать многослойные образы и интересно сочетается с базовой одеждой.

Какие кожаные жилеты искать в секонд-хенде / фото: скриншот

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О персоне: Инна Ещенко Инна Ещенко - украинская блогерша, стилистка, журналистка, которая ведет популярный блог о моде, стиле, винтаже и пошиве одежды, а также выступает в качестве эксперта в телепроектах.

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