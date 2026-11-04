Что покупать в секонд-хенде: какие модные вещи стоит искать, советы стилиста

Вы узнаете:
- Какие вещи стоит искать в секонд-хендах
- Какая винтажная одежда поможет создать актуальные образы
- На какие фасоны юбок, брюк и верхней одежды обратить внимание
Секонд-хенды могут стать настоящим источником стильных и необычных вещей, которые дополнят гардероб и помогут создать актуальные образы без больших затрат.
Главред выяснил, что особое внимание стоит уделять верхней одежде, винтажным кожаным изделиям, юбкам, жакетам и акцентным аксессуарам. Украинская блогерша и стилистка Инна Ещенко на своём YouTube-канале назвала 15 вещей, которые стоит искать во время следующего похода в секонд-хенд.
Что купить в секонд-хенде
Одна из самых интересных находок в секонд-хенде - тренч или плащ с акцентными плечами. Такая деталь делает силуэт более выразительным, придает образу структурированность и помогает создать стильный комплект даже из базовых вещей. Стилистка советует не проходить мимо таких моделей, особенно если они хорошо сохранились.
Еще одна позиция, на которую стоит обратить внимание, - пальто. Особенно актуальными остаются модели прямого кроя, которые легко сочетать с различной одеждой и обувью.
Инна Ещенко советует обращать внимание на длину макси и мидакси. Также среди интересных находок могут быть пальто-жакеты, которые сочетают элегантность классической верхней одежды с лаконичностью жакета.
Рабочие куртки и олимпийки в стиле 90-х - ещё один удачный вариант для поиска в секонд-хенде. Такие вещи помогают разнообразить повседневный гардероб и придают образам непринуждённость.
"Такие олимпийки классно сочетать как с чем-то женственным, так и с более кэжуальными образами. Они очень классно вписываются в прогулочный гардероб", - отметила Ещенко.
Юбки в клетку - одна из тех вещей, которые не теряют актуальности на протяжении нескольких сезонов. Такой принт легко вписать в повседневные комплекты, сочетая юбку с однотонными свитерами, рубашками, гольфами и жакетами.
Юбки асимметричного кроя часто встречаются в секонд-хендах. Они помогают сделать образ более динамичным и придают ему оригинальность без необходимости использовать много акцентных деталей.
"Асимметрия в юбке очень классно смотрится практически на любой фигуре. Она как бы слегка нарушает пропорции и таким образом отвлекает внимание от прямых линий", - пояснила стилист.
Жилет с глубоким V-образным вырезом - ещё одна вещь, которую стоит искать среди ассортимента секонд-хендов. Он может стать самостоятельным акцентом образа или дополнительным слоем в многослойном комплекте.
Брюки-сигареты также стоит добавить в список вещей для поиска. Их преимущество заключается в универсальности: такие модели можно носить с жакетами, рубашками, свитерами и разнообразной обувью.
Поскольку подобные фасоны уже были популярны ранее, есть шанс найти интересные варианты именно в магазинах подержанной одежды. Стилистка прогнозирует, что брюки-сигареты останутся актуальными и в следующем сезоне.
При поиске джинсов не стоит ограничиваться только классическими синими и черными моделями. Обратите внимание на акцентный деним, в частности цветные варианты.
По словам Инны Ещенко, интересными находками могут стать джинсы красного, зеленого цвета или бордовые. Они помогут разнообразить даже простые зимние образы и сделать привычный наряд более выразительным.
Трикотажные платья-гольфы - практичный вариант для тех, кто ищет в секонд-хенде вещи, которые можно носить в холодное время года. Особого внимания заслуживают модели макси, сочетающие комфорт и лаконичный вид.
Такое платье можно носить самостоятельно или дополнять ремнем, верхней одеждой и сапогами.
Секонд-хенд - одно из мест, где можно найти интересные винтажные кожаные куртки. Особенно стоит присмотреться к моделям, сохранившим характерный стиль 90-х и нулевых годов.
Такие вещи могут иметь необычный крой, фактуру или детали, которые сложно найти среди современных массовых коллекций. Винтажная кожаная куртка способна стать главным акцентом образа и хорошо сочетается как с джинсами, так и с юбками.
Несмотря на популярность более приталенных силуэтов, жакеты оверсайз не утратили актуальности. Изменилось скорее их стилистическое использование и сочетание с другими вещами.
Поэтому при поиске в секонд-хенде не стоит отказываться от объемных жакетов. Они могут стать основой многослойных комплектов, дополнять повседневные образы с джинсами или создавать интересные сочетания с женственными элементами гардероба.
Отдельного внимания заслуживают костюмы, состоящие из жакета и юбки. Особенно интересны модели в стиле 90-х годов, которые можно найти среди винтажной одежды.
"Я даже находила такие вещи в секонд-хенде, хотя на меня они были немного великоваты, но на самом деле это были очень красивые костюмы", - поделилась блогерша.
Еще одна интересная находка - обувь с квадратным носком. Эта деталь, характерная для моды 90-х годов, снова привлекает внимание и возвращается в актуальные образы.
Если хочется добавить в гардероб трендовую деталь, не покупая при этом большого количества новой одежды, стоит обратить внимание на ремни с массивными пряжками. Такой аксессуар может стать заметным акцентом даже в довольно сдержанном образе. Его можно сочетать с джинсами, классическими брюками, юбками и платьями.
Завершают список стилистки кожаные жилеты. Это универсальная вещь, которая помогает создавать многослойные образы и интересно сочетается с базовой одеждой.
Другие новости:
- Зачем хозяйки добавляют рис в квашеную капусту: необычный секрет
- Почему нельзя мыть окна газетами: эксперты назвали три причины
- Что обязательно нужно успеть сделать в саду до первого снега: советы
О персоне: Инна Ещенко
Инна Ещенко - украинская блогерша, стилистка, журналистка, которая ведет популярный блог о моде, стиле, винтаже и пошиве одежды, а также выступает в качестве эксперта в телепроектах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред