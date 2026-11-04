Чего ожидать Украине после победы демократов на выборах в США: 3 сценария

Политтехнолог объяснил, почему поражение республиканцев может подтолкнуть Трампа к компромиссу в отношении Киева.

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Чем обернутся для Украины результаты промежуточных выборов в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Эксперт объясняет поражение Трампа экономикой и его риторикой

Вопрос об Украине может войти в пакет компромиссов с демократами

Худшего сценария для Киева Макитра уже не ожидает

После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США Белый дом будет вынужден кардинально изменить подход к внутренней и внешней политике, а для Украины это открывает несколько вариантов развития событий. Скорее всего, Киев получит шанс стать частью политического компромисса между Дональдом Трампом и демократами. Об этом рассказал политтехнолог Ярослав Макитра в эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, главными причинами провала Трампа стали проблемы в американской экономике и деструктивное поведение самого президента. Фактор Украины, по его оценке, имел значение, но не был главным.

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"Поэтому результаты выборов удивляют. В том плане, что ожидалась победа демократов, но чтобы настолько, чтобы в таких штатах… Это свидетельствует о том, что падение поддержки Трампа и протест американских избирателей против него фактически происходит в режиме реального времени. То есть падение происходит очень стремительно. И после такого результата по инерции будет ещё хуже, поэтому, конечно же, политика Белого дома будет меняться", - пояснил Макитра.

Обвинит ли Трамп Украину в поражении

Первый, негативный сценарий предполагает, что Трамп возложит ответственность за поражение на Киев, а это приведет к обострению отношений с Украиной. Впрочем, Макитра считает такой вариант маловероятным.

"Сейчас мы слышим первые комментарии Трампа. Понятно, что это эмоции. Он ещё будет говорить о том, что ни в чём не виноват. Но, скорее всего, возможно, он всё-таки не будет обвинять Украину. Хотя такой сценарий тоже мог бы быть, и как следствие - обострение отношений с Украиной. Скорее всего, этот сценарий отходит на второй план, потому что поражение слишком сокрушительное и нужно кардинально менять многие подходы", - отметил политтехнолог.

Как Украина может стать частью компромисса

Оптимистичный сценарий, по словам эксперта, связан с тем, что Трамп и демократы будут вынуждены договариваться: президенту нужны голоса оппозиции для принятия своих законов, а демократам - его подпись под своими. Макитра обратил внимание, что в первых комментариях Трамп говорит и о вето, и о сотрудничестве с демократами.

"Вот этот сценарий как раз и может сработать и во многом помочь Украине. Что имеется в виду? Для того, чтобы подписывать законы, в частности те, за которые будут голосовать демократы. Но нужно решение Трампа. Он может пойти на какие-то уступки в обмен. И наоборот, чтобы его законодательные акты прошли, необходимо голосование демократов. Может быть какой-то политический компромисс. Именно вопрос Украины может быть частью этого пакета компромиссов", - сказал Ярослав Макитра.

Ключевым аргументом в пользу такого развития событий эксперт считает то, что Украину поддерживают как республиканцы, так и демократы.

"Это тот вопрос, который может стать одним из компромиссных. Могут быть приняты и различные документы в поддержку Украины, и выделение средств и т. д. Это такой позитивный сценарий", - подчеркнул он.

Что будет, если Украина отойдет на второй план

Нейтральный сценарий предполагает, что украинский вопрос отойдет на второй-третий план из-за внутриполитической борьбы в Вашингтоне. В то же время Макитра не ожидает худшего развития событий для Киева, упомянув и о "дизельном соглашении" Трампа с государством-агрессором Россией.

"Если сценарий будет нейтральным, когда Украина отойдет на второй-третий план, и ничего не будет происходить, то будет внутриамериканская борьба, и год-полтора придется жить в таком режиме. Но хуже уже вряд ли будет, потому что те нападки Трампа, которые были, и те законодательные возможности, которые у него были в сотрудничестве с Россией, их уже не будет. Более того, там сейчас это ведро соляра никто принимать уже не хочет. Не понимают, что с этим дизельным соглашением делать", - подытожил эксперт.

Выборы в Конгресс США 2026 / Инфографика: Главред

Сможет ли новый Конгресс сдерживать Трампа в отношении Украины

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко еще до выборов в интервью "Главреду" прогнозировал, что после голосования позиции Трампа ослабнут.

"А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут принимать гораздо более жесткие меры в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик", - подчеркнул дипломат.

Главным рычагом влияния на Белый дом, по словам Огрызко, станут деньги, распределение которых контролирует Конгресс.

"Если Конгресс не выделит Трампу денег на это, то все его планы окажутся тщетными. Для очередных внешнеполитических авантюр Трампу также понадобятся деньги. Если ему их не будут давать, он не сможет эти авантюры реализовывать", - пояснил он.

В то же время эксперт предупредил, что в полной мере последствия выборов проявятся не сразу.

"Хотя стоит подчеркнуть, что последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3–4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената. Но уже с 4 ноября Трамп будет вынужден учитывать изменение политической ситуации", - отметил Огрызко.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главред" же склонялся к сценарию, близкому к нейтральному.

"После выборов в Конгресс, когда Трамп с высокой вероятностью досрочно приобретёт статус „хромающей утки", тема Украины для него отойдёт на второй план", - считает эксперт.

Политическая система в США / Инфографика: Главред

Выборы в США - новости по теме

Как сообщал Главред, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По данным Associated Press, демократы получили большинство в Сенате - 54 мандата против 42. Среди ключевых побед демократов - Техас, Южная Каролина, Канзас, Северная Каролина и Огайо.

Президент США Дональд Трамп пообещал признать результаты голосования. В интервью The New York Times он заявил о готовности работать с демократами, которые, по прогнозам американских СМИ, получат контроль над обеими палатами. В то же время анонимный чиновник Белого дома заявил, что решимость Трампа "остановить радикальных левых только усилится".

Тем временем в США разрабатывают новые форматы военной поддержки Украины. Военно-воздушные силы США направили оборонным компаниям запрос о поставках новой крылатой ракеты ERAM, которая разрабатывается для Украины. Ответы от компаний принимаются до 19 ноября, а дальность полета ракеты должна превышать 463 км.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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