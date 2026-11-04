Простой, но очень вкусный салат из синей капусты — рецепт за 15 минут

Быстрый рецепт салата на ужин из доступных ингредиентов.

https://glavred.info/recipes/prostoy-no-ochen-vkusnyy-salat-iz-siney-kapusty-recept-za-15-minut-10809296.html Ссылка скопирована

Рецепт вкусного салата из краснокочанной капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Из синей капусты получится сытный салат, который с лёгкостью заменит полноценный приём пищи.

Главред узнал, что своим рецептом в TikTok mariiam_foodblog поделилась украинская кулинарная блогерша Мария.

Салат из синей капусты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Синяя капуста

Морковь

Копченая колбаса

Консервированная кукуруза

Зелень

Майонез

Соль

Перец

Нашинкуем капусту, а морковь натрем на терке для моркови "по-корейски". Колбасу нарежем соломкой, укроп измельчим. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат майонезом и специями по вкусу.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата из капусты можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред