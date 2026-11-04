Простой, но очень вкусный салат из синей капусты — рецепт за 15 минут

Из синей капусты получится сытный салат, который с лёгкостью заменит полноценный приём пищи.
Главред узнал, что своим рецептом в TikTok mariiam_foodblog поделилась украинская кулинарная блогерша Мария.
Салат из синей капусты - рецепт
Ингредиенты:
- Синяя капуста
- Морковь
- Копченая колбаса
- Консервированная кукуруза
- Зелень
- Майонез
- Соль
- Перец
Нашинкуем капусту, а морковь натрем на терке для моркови "по-корейски". Колбасу нарежем соломкой, укроп измельчим. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат майонезом и специями по вкусу.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата из капусты можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей социальной сети.
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