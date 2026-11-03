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Жир и пыль исчезнут за 20 минут - как легко отмыть сетку вытяжки

Руслана Заклинская
3 ноября 2026, 18:56
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Справиться с загрязнениями помогут обычное средство для мытья посуды, сода и несколько простых хитростей.
Жир и пыль исчезнут за 20 минут — как легко отмыть сетку вытяжки
Как отмыть сетку вытяжки от жира / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

О чем идет речь в материале:

  • Как правильно снять и очистить сетку кухонной вытяжки
  • Какие подручные средства помогут избавиться от стойкого жира
  • Можно ли мыть металлический фильтр в посудомоечной машине

Жир, пыль и липкие отложения постепенно накапливаются на сетке кухонной вытяжки. Из-за этого она меняет цвет, а сам прибор может работать менее эффективно. В то же время избавиться от загрязнений можно с помощью обычного моющего средства, пищевой соды или специального кухонного обезжиривателя.

Главред выяснил, как правильно почистить сетку вытяжки, какие средства помогут растворить жир и каких ошибок следует избегать во время уборки.

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Как правильно почистить сетку вытяжки

Металлическая сетка задерживает частицы жира, образующиеся во время приготовления пищи. Со временем на ней скапливаются липкие отложения, которые трудно удалить обычным протиранием.

Перед очисткой нужно выключить вытяжку и, по возможности, отключить её от электросети. Если прибор недавно работал, следует дождаться, пока сетка остынет, пишет Lovedeco. Затем нужно проверить механизм крепления и осторожно снять фильтр.

Не стоит тянуть его с усилием или пытаться разблокировать механизм с помощью инструментов. Если сетка не снимается, лучше обратиться к инструкции производителя.

После этого удалите пыль и крупные загрязнения мягкой тканью или бумажным полотенцем. Не используйте металлические губки, жесткие щетки и острые предметы, так как они могут поцарапать или деформировать фильтр.

Для обычной очистки достаточно тёплой воды и жидкого средства для мытья посуды. Наполните раковину или большую ёмкость водой, добавьте немного моющего средства и погрузите сетку на 15–20 минут. После замачивания аккуратно почистите сетку мягкой щеткой, уделяя особое внимание наиболее загрязнённым участкам. Затем тщательно промойте чистой водой.

Важно полностью высушить фильтр перед установкой. Для этого стряхните лишнюю воду и положите сетку на чистое полотенце или сушилку. Убедитесь, что в углах и на краях не осталось влаги. Устанавливать фильтр обратно можно только после полного высыхания и проверки креплений.

Как удалить стойкий жир с сетки вытяжки

Если фильтр давно не чистили, обычного моющего средства может быть недостаточно. В таком случае можно воспользоваться несколькими дополнительными методами.

Один из них - пищевая сода. Она помогает бороться с стойкими жировыми отложениями, но из-за легкого абразивного эффекта использовать её нужно осторожно.

Для очистки добавьте в тёплую воду средство для мытья посуды, а на наиболее загрязнённые участки нанесите немного соды. Оставьте сетку замачиваться на 15–20 минут, после чего аккуратно почистите мягкой щеткой и тщательно промойте.

Если на фильтре образовался толстый слой затвердевшего жира, можно попробовать специальный кухонный обезжириватель. Выбирайте средство, подходящее для материала сетки, и следуйте инструкции на упаковке. Не смешивайте его с другими чистящими средствами, особенно с отбеливателями и кислотными растворами. Такие смеси могут выделять опасные пары.

Можно ли мыть сетку вытяжки в посудомоечной машине

Некоторые металлические фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Это помогает сэкономить время и силы, однако такой способ подходит не для всех моделей.

Перед мытьем обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вытяжке. Если производитель разрешает использовать посудомоечную машину, разместите фильтр так, чтобы он не блокировал распылители. Выберите программу в соответствии со степенью загрязнения и после завершения цикла проверьте, не осталось ли жира.

Не используйте каустическую соду, металлические губки и слишком агрессивные растворы. Регулярная бережная очистка поможет избежать накопления стойких отложений и сохранит сетку вытяжки в надлежащем состоянии.

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Об источнике: Lovedeco

Lovedeco - это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

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