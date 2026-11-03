Как прочистить забитый слив без соды и уксуса: поможет неожиданное средство

Ферменты и сурфактанты, входящие в состав этого средства, растворяют даже старые жировые отложения, с которыми не справляется пена из соды с уксусом.

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Какое кухонное средство хорошо растворяет застывший жир в канализационной трубе / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Почему сода с уксусом не всегда прочищают слив

Какое кухонное средство растворяет застарелый жир в трубе

Сколько ждать после того, как бросить таблетку в слив

Забитый кухонный слив можно прочистить без соды, уксуса и лимонной кислоты. Для этого достаточно обычной таблетки для посудомоечной машины и стакана горячей воды, а способ работает даже тогда, когда популярные домашние средства бессильны, сообщает Smakosze.

Автор материала рассказывает, что годами пользовался классической "тройкой" средств, пока не столкнулся с засором, с которым они не смогли справиться. После этого он начал искать более эффективную альтернативу.

"Оказалось, что решение лежит в совсем другом ящике, не под раковиной, а возле посудомоечной машины", - отмечает автор.

Почему сода с уксусом не всегда помогают

В большинстве случаев трубу закупоривает не песок или остатки еды, а затвердевший жир. Он слой за слоем оседает на стенках и постепенно почти полностью перекрывает просвет слива.

Сода с уксусом хорошо справляются со свежим мягким налетом: во время их реакции образуется пена, которая механически вымывает грязь. Однако когда жир уже затвердел и слипся с остатками пищи в плотную массу, силы пены не хватает, поэтому засор возвращается уже через несколько дней.

Иначе действует бытовая химия, предназначенная для автоматической мойки посуды.

"Таблетки для посудомоечных машин содержат ферменты, расщепляющие жир, и сильные сурфактанты, которые в посудомоечной машине справляются с пригоревшим жиром на сковородах, поэтому так же действуют на налет в трубе. В отличие от соды с уксусом, они не просто образуют пену, вымывающую рыхлые загрязнения, а растворяют сам жир изнутри, благодаря чему удаляют даже старую, затвердевшую пробку", - отмечает автор.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

Как прочистить слив таблеткой: пошаговая инструкция

Сначала из раковины следует удалить застоявшуюся воду - ложкой или кружкой. Так средство попадет непосредственно в трубу, а не растворится в луже. Далее таблетку бросают в слив и сразу заливают стаканом очень горячей, но не кипящей воды.

Температура жидкости здесь имеет принципиальное значение, ведь от нее зависит и результат, и состояние сантехники.

"Высокая температура ускоряет действие ферментов, а слишком горячая вода, если лить её регулярно, со временем наносит вред трубам из ПВХ, которые в большинстве квартир находятся под раковиной", - предупреждает автор.

После этого следует подождать 15 минут, не прикасаясь к сливу, чтобы таблетка полностью растворилась и проникла вглубь налета. Затем на несколько минут включают сильную струю горячей воды - обычно этого достаточно, чтобы слив полностью открылся. Если засор был действительно сильным, процедуру повторяют.

Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации в выходные, когда сантехника уже не вызовешь, автор предлагает простую меру предосторожности.

"Держите в шкафчике под раковиной всегда одну запасную таблетку, отдельно от тех, что для посудомоечной машины, чтобы не искать её в панике, когда засор появится именно в субботний вечер. Эта мелочь уже не раз спасала меня от нервного ужина", - советует автор.

Смотрите видео о том, как прочистить трубы и быстро избавиться от неприятного запаха:

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