Как прочистить забитый слив без соды и уксуса: поможет неожиданное средство

Вы узнаете:
- Почему сода с уксусом не всегда прочищают слив
- Какое кухонное средство растворяет застарелый жир в трубе
- Сколько ждать после того, как бросить таблетку в слив
Забитый кухонный слив можно прочистить без соды, уксуса и лимонной кислоты. Для этого достаточно обычной таблетки для посудомоечной машины и стакана горячей воды, а способ работает даже тогда, когда популярные домашние средства бессильны, сообщает Smakosze.
Автор материала рассказывает, что годами пользовался классической "тройкой" средств, пока не столкнулся с засором, с которым они не смогли справиться. После этого он начал искать более эффективную альтернативу.
"Оказалось, что решение лежит в совсем другом ящике, не под раковиной, а возле посудомоечной машины", - отмечает автор.
Почему сода с уксусом не всегда помогают
В большинстве случаев трубу закупоривает не песок или остатки еды, а затвердевший жир. Он слой за слоем оседает на стенках и постепенно почти полностью перекрывает просвет слива.
Сода с уксусом хорошо справляются со свежим мягким налетом: во время их реакции образуется пена, которая механически вымывает грязь. Однако когда жир уже затвердел и слипся с остатками пищи в плотную массу, силы пены не хватает, поэтому засор возвращается уже через несколько дней.
Иначе действует бытовая химия, предназначенная для автоматической мойки посуды.
"Таблетки для посудомоечных машин содержат ферменты, расщепляющие жир, и сильные сурфактанты, которые в посудомоечной машине справляются с пригоревшим жиром на сковородах, поэтому так же действуют на налет в трубе. В отличие от соды с уксусом, они не просто образуют пену, вымывающую рыхлые загрязнения, а растворяют сам жир изнутри, благодаря чему удаляют даже старую, затвердевшую пробку", - отмечает автор.
Как прочистить слив таблеткой: пошаговая инструкция
Сначала из раковины следует удалить застоявшуюся воду - ложкой или кружкой. Так средство попадет непосредственно в трубу, а не растворится в луже. Далее таблетку бросают в слив и сразу заливают стаканом очень горячей, но не кипящей воды.
Температура жидкости здесь имеет принципиальное значение, ведь от нее зависит и результат, и состояние сантехники.
"Высокая температура ускоряет действие ферментов, а слишком горячая вода, если лить её регулярно, со временем наносит вред трубам из ПВХ, которые в большинстве квартир находятся под раковиной", - предупреждает автор.
После этого следует подождать 15 минут, не прикасаясь к сливу, чтобы таблетка полностью растворилась и проникла вглубь налета. Затем на несколько минут включают сильную струю горячей воды - обычно этого достаточно, чтобы слив полностью открылся. Если засор был действительно сильным, процедуру повторяют.
Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации в выходные, когда сантехника уже не вызовешь, автор предлагает простую меру предосторожности.
"Держите в шкафчике под раковиной всегда одну запасную таблетку, отдельно от тех, что для посудомоечной машины, чтобы не искать её в панике, когда засор появится именно в субботний вечер. Эта мелочь уже не раз спасала меня от нервного ужина", - советует автор.
Смотрите видео о том, как прочистить трубы и быстро избавиться от неприятного запаха:
Вас может заинтересовать:
- Как прочистить слив от волос без химии: гениальный и простой метод
- Положите в слив на 5 минут: дешевый способ спасет раковину
- Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковину
Об источнике: Smakosze.pl
Smakosze.pl - польский кулинарный интернет-портал, посвящённый рецептам, приготовлению пищи, продуктам и практическим советам для кухни. Сайт также публикует материалы о питании и кулинарных традициях. Он принадлежит польской медиакомпании Iberion Sp. z o.o.
На портале публикуются рецепты повседневных и праздничных блюд, рекомендации по выбору и использованию продуктов, а также советы по приготовлению мяса, выпечки, супов и домашних заготовок. Среди авторов - редакторы, специализирующиеся на кулинарной тематике.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред