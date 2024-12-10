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Как прочистить слив от волос без химии: гениальный и простой метод

Юрий Берендий
10 декабря 2024, 02:33
19
Забитый слив из-за волос - это распространенная проблема, которую можно легко решить с помощью простых и экологичных методов, не требующих химии.
Как прочистить слив от волос без химии: гениальный и простой метод
Как быстро прочистить слив от волос без химии / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что делать, если забился слив
  • Как прочистить слив в ванной без химии
  • Как правильно прочистить трубы содой и уксусом

Забитый слив - это одна из самых распространенных бытовых проблем, особенно в ванной комнате, где часто скапливаются волосы. Однако, для решения этой ситуации не всегда нужно использовать агрессивную химию. Популярный блогер София Сизова в своем в Instagram поделилась своим простым и эффективным методом, который подходит для каждого.

Главред выяснил, как почистить слив.

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Как прочистить сильный засор в трубе в домашних условиях - Как прочистить слив ванны самостоятельно

София предлагает использовать обычный хомутик, который можно найти в любом хозяйственном магазине.

"Сперва сделайте небольшие надрезы с обеих сторон хомутика. Это позволит создать своеобразные зацепки. Затем просто вставьте хомутик в отверстие слива, покрутите и вытащите. Результат вас удивит - вся накопленная масса волос останется на хомутике", - объясняет блогерша.

Этот способ является быстрым и безопасным, ведь не требует использования вредных химических средств.

Смотрите видео о том, как устранить засор в ванной, когда вода не идет:

Чем растворить волосы в сливе - какое самое эффективное средство для чистки канализационных труб

После очистки слива от волос София рекомендует позаботиться о свежести и чистоте. Для этого понадобятся только сода и уксус.

"Возьмите две столовые ложки соды и засыпьте в сливное отверстие. Затем добавьте 250 мл уксуса. Дайте средству поработать несколько минут, и только после этого слейте все теплой водой", - советует эксперт.

Этот метод не только удаляет неприятные запахи, но и растворяет остатки мыла и других загрязнений, которые могли накопиться в трубах.

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Кто такая София Сизова?

София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

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