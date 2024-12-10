Как прочистить слив от волос без химии: гениальный и простой метод

Вы узнаете:
- Что делать, если забился слив
- Как прочистить слив в ванной без химии
- Как правильно прочистить трубы содой и уксусом
Забитый слив - это одна из самых распространенных бытовых проблем, особенно в ванной комнате, где часто скапливаются волосы. Однако, для решения этой ситуации не всегда нужно использовать агрессивную химию. Популярный блогер София Сизова в своем в Instagram поделилась своим простым и эффективным методом, который подходит для каждого.
Главред выяснил, как почистить слив.
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София предлагает использовать обычный хомутик, который можно найти в любом хозяйственном магазине.
"Сперва сделайте небольшие надрезы с обеих сторон хомутика. Это позволит создать своеобразные зацепки. Затем просто вставьте хомутик в отверстие слива, покрутите и вытащите. Результат вас удивит - вся накопленная масса волос останется на хомутике", - объясняет блогерша.
Этот способ является быстрым и безопасным, ведь не требует использования вредных химических средств.
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После очистки слива от волос София рекомендует позаботиться о свежести и чистоте. Для этого понадобятся только сода и уксус.
"Возьмите две столовые ложки соды и засыпьте в сливное отверстие. Затем добавьте 250 мл уксуса. Дайте средству поработать несколько минут, и только после этого слейте все теплой водой", - советует эксперт.
Этот метод не только удаляет неприятные запахи, но и растворяет остатки мыла и других загрязнений, которые могли накопиться в трубах.
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Кто такая София Сизова?
София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.
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