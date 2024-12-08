Эксперты призвали бросать в унитаз зубчик чеснока: для чего это нужно

Существует простой и эффективный способ очистки туалета с помощью зубчика чеснока, который не только борется с бактериями, но и нейтрализует неприятные запахи.

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Эксперты призвали бросать в унитаз чеснок - для чего это нужно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как чеснок помогает очистить унитаз

Что бросить в унитаз, чтобы улучшить запах

Как избавиться от налета в унитазе без химии

Большинство стремится держать свои туалеты в чистоте, но использование агрессивных химических средств не всегда безопасно для здоровья и окружающей среды. Эксперты из журнала "Sante+" предлагают интересный природный метод - использование обычного зубчика чеснока, который может стать эффективным средством для борьбы с микробами, грибком и неприятными запахами.

"Чеснок содержит аллицин, который не только отпугивает грибки и бактерии, но и помогает бороться с неприятными запахами. Это естественный и безопасный способ поддерживать чистоту туалета", - отмечают специалисты.

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Главред выяснил, для чего бросают чеснок в унитаз.

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Эксперты рекомендуют простой и эффективный способ. Перед сном очистите зубчик чеснока и положите его в унитаз. Оставьте на ночь, а утром очистите поверхность щеткой и смойте. По словам специалистов, этот метод позволяет не только уничтожать бактерии, но и помогает избавиться от желтых пятен на керамике.

"Регулярное использование чеснока, два-три раза в неделю, значительно облегчит уход за туалетом и уменьшит потребность в химических средствах", - отмечают в "Sante +".

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Другим действенным методом является использование чесночного отвара. Для этого нужно:

Довести до кипения чашку воды.

Измельчить три зубчика чеснока и погрузить их в кипяток.

Дать настояться 15 минут, а затем вылить отвар в туалет.

"Этот способ помогает достичь более глубокого очищения, особенно если оставить чесночный чай на ночь. Желтые пятна исчезают быстрее, а унитаз выглядит ухоженным и свежим", - добавляют эксперты.

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В отличие от агрессивных химикатов, чеснок - экологически чистый и безопасный вариант. Его антибактериальные свойства помогают уничтожать патогенные микроорганизмы, не вредя окружающей среде.

"Чеснок - это естественная альтернатива, которая позволяет уменьшить влияние вредных химических веществ и одновременно обеспечить надлежащую гигиену", - заключают специалисты.

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