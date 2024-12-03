Блестящей или матовой: какой стороной класть фольгу на противень - ответ удивит

Фольга - популярный метод для приготовления блюд. Главред выяснил, имеет ли значение, какой стороной использовать фольгу для приготовления пищи.

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Какой стороной правильно класть фольгу на противень - ответ удивит / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой стороной класть фольгу на противень

В чем разница сторон фольги

Почему у фольги две стороны

Влияет ли выбор стороны фольги на качество приготовления пищи? Этот вопрос часто задают как начинающие кулинары, так и опытные шефы. Блогер и автор популярного YouTube-канала "Warren Nash" решил выяснить, существует ли реальная разница между блестящей и матовой сторонами фольги.

Главред выяснил, какую сторону алюминиевой фольги использовать.

Какая сторона фольги должна быть внутри - какая сторона фольги отражает тепло

Блогер Warren Nash провел эксперимент, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос: имеет ли значение, какая сторона фольги будет внутри или снаружи приготовления?

Для этого он:

Взял две одинаковые порции воды по 150 граммов и завернул их в фольгу.

Одну из них обернул блестящей стороной наружу, другую - матовой.

Нагрел в духовке, разогретой до 180°C, оставив на 20 минут, и дал отстояться еще 10 минут.

Результаты поразили: температура воды в обоих случаях составила 71°C (160°F). Это доказывает, что сторона фольги не влияет на тепловые свойства материала.

"Если вы когда-нибудь задумывались, какую сторону использовать, то теперь можете быть уверены: это не имеет значения", - заключает Warren Nash.

Смотрите видео о том, какую сторону алюминиевой фольги использовать для горячей еды:

В чем разница сторон фольги

По словам профессионального повара, автора канала "Cooking At Pam's Place", блестящая и матовая стороны фольги появляются из-за процесса производства.

"Фольга растягивается с помощью тепла и натяжения, а когда две стороны соприкасаются, образуется матовая поверхность. Сторона, которая остается нетронутой, становится блестящей", - объясняет она.

Повар также обращает внимание на антипригарную фольгу.

"В этом случае матовую сторону стоит располагать ближе к пище, ведь на нее наносится специальное покрытие. Однако для обычной фольги стороны равноценны, поэтому выбирайте ту, которая вам больше нравится".

Смотрите видео о том, почему у фольги две стороны:

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Что известно о YouTube канале "Cooking At Pam's Place" YouTube канал "Cooking At Pam's Place" посвящен кулинарии и сочетает простые рецепты с теплым, домашним подходом. Он был создан в мае 2019 года и приобрел популярность благодаря подробным инструкциям и доступности рецептов. По состоянию на ноябрь 2024 года канал имеет более 1 миллиона подписчиков. На нем размещено более 1300 видео, которые охватывают темы еды и стиля жизни. Особой популярностью пользуются рецепты, которые упрощают процесс приготовления, например, хлеб из двух ингредиентов без дрожжей и замеса. Зрители ценят легкость исполнения и удобный формат презентации, который делает кулинарию доступной даже для новичков.

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