Блестящей или матовой: какой стороной класть фольгу на противень - ответ удивит

Вы узнаете:
- Какой стороной класть фольгу на противень
- В чем разница сторон фольги
- Почему у фольги две стороны
Влияет ли выбор стороны фольги на качество приготовления пищи? Этот вопрос часто задают как начинающие кулинары, так и опытные шефы. Блогер и автор популярного YouTube-канала "Warren Nash" решил выяснить, существует ли реальная разница между блестящей и матовой сторонами фольги.
Главред выяснил, какую сторону алюминиевой фольги использовать.
Какая сторона фольги должна быть внутри - какая сторона фольги отражает тепло
Блогер Warren Nash провел эксперимент, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос: имеет ли значение, какая сторона фольги будет внутри или снаружи приготовления?
Для этого он:
- Взял две одинаковые порции воды по 150 граммов и завернул их в фольгу.
- Одну из них обернул блестящей стороной наружу, другую - матовой.
- Нагрел в духовке, разогретой до 180°C, оставив на 20 минут, и дал отстояться еще 10 минут.
- Результаты поразили: температура воды в обоих случаях составила 71°C (160°F). Это доказывает, что сторона фольги не влияет на тепловые свойства материала.
"Если вы когда-нибудь задумывались, какую сторону использовать, то теперь можете быть уверены: это не имеет значения", - заключает Warren Nash.
Смотрите видео о том, какую сторону алюминиевой фольги использовать для горячей еды:
В чем разница сторон фольги
По словам профессионального повара, автора канала "Cooking At Pam's Place", блестящая и матовая стороны фольги появляются из-за процесса производства.
"Фольга растягивается с помощью тепла и натяжения, а когда две стороны соприкасаются, образуется матовая поверхность. Сторона, которая остается нетронутой, становится блестящей", - объясняет она.
Повар также обращает внимание на антипригарную фольгу.
"В этом случае матовую сторону стоит располагать ближе к пище, ведь на нее наносится специальное покрытие. Однако для обычной фольги стороны равноценны, поэтому выбирайте ту, которая вам больше нравится".
Смотрите видео о том, почему у фольги две стороны:
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Что известно о YouTube канале "Cooking At Pam's Place"
YouTube канал "Cooking At Pam's Place" посвящен кулинарии и сочетает простые рецепты с теплым, домашним подходом. Он был создан в мае 2019 года и приобрел популярность благодаря подробным инструкциям и доступности рецептов. По состоянию на ноябрь 2024 года канал имеет более 1 миллиона подписчиков. На нем размещено более 1300 видео, которые охватывают темы еды и стиля жизни.
Особой популярностью пользуются рецепты, которые упрощают процесс приготовления, например, хлеб из двух ингредиентов без дрожжей и замеса. Зрители ценят легкость исполнения и удобный формат презентации, который делает кулинарию доступной даже для новичков.
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