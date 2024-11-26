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Два из них абсолютно ужасны: повар назвала семь способов заменить пергамент

Юрий Берендий
26 ноября 2024, 18:59
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Есть несколько замечательных заменителей для пергаментной бумаги, которые помогут выпекать вкусные блюда без лишних хлопот, отмечает профессиональный повар.
Два из них абсолютно ужасны: повар назвала семь способов заменить пергамент
Чем заменить пергамент для запекания - повар назвала простые методы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем можно заменить пергаментную бумагу
  • Можно ли делать выпечку на фольге
  • Как заменить пергамент, чтобы тесто не прилипало

Каждый, кто часто занимается выпечкой, знает, насколько полезна пергаментная бумага. Но что делать, если ее не оказалось под рукой? Известный кулинарный блогер Эрика в видео на YouTube поделилась пятью эффективными альтернативами пергаменту, которые помогут выпечь ваши кулинарные шедевры без лишних хлопот. В то же время эксперт отметила материалы, которых стоит избегать при любых обстоятельствах.

Главред выяснил, что делать, если нет пергаментной бумаги.

Можно ли делать выпечку на фольге

Эрика советует использовать алюминиевую фольгу, особенно когда нужно легко поднять выпечку со сковороды или противня. Она идеально подходит для приготовления бекона или поджаренных орехов.

"Но не забывайте, что фольга не имеет антипригарных свойств, как пергамент. Чтобы избежать прилипания, ее нужно смазывать маслом или сливочным маслом", - отмечает Эрика.

В то же время фольга может сделать дно выпечки более хрустящим или даже немного поджаренным из-за своих отбивных свойств, поэтому это стоит учитывать.

Что известно о YouTube-канале "Buttered Side Up"

YouTube-канал "Buttered Side Up" ведет американский блогер Эрика, которая специализируется на кулинарии и предоставляет своим подписчикам полезные советы, рецепты и техники для приготовления вкусных блюд. Канал охватывает различные аспекты кулинарии - от простых завтраков до сложных блюд для праздничных обедов. Эрика часто делится видеоуроками, где объясняет различные кухонные приемы, а также отзывами на новые кухонные гаджеты и продукты. Аудитория канала - более 50 тысяч пользователей.

Чем заменить пергамент для запекания

Силиконовые коврики, известные также как Silpat, - отличный многоразовый вариант. Они изготовлены из стекловолокна и пищевого силикона и могут выдержать до 3000 выпеканий.

"Эти коврики абсолютно антипригарные и идеально подходят для печенья или булочек, однако не используйте их как режущую поверхность", - предупреждает эксперт.

Как выстелить форму для выпечки хлеба без пергаментной бумаги

Силиконовые формочки для кексов и других изделий являются еще одной отличной альтернативой. Они обеспечивают полную антипригарность и не требуют дополнительной бумаги или смазки.

"Однако помните, что силикон не такой прочный, как металл или стекло, поэтому при переносе форм в духовку надо быть осторожными", - добавляет Эрика.

Чем можно заменить пергамент на сковороде

Кулинарные спреи с добавлением муки - отличный вариант для обеспечения антипригарного эффекта. Если спрея под рукой нет, смазать форму можно вручную растительным или сливочным маслом.

"Этот метод идеально подходит для простых рецептов, но если нужно гарантировать, что пирог не прилипнет, лучше прибегнуть к методу с жиром и мукой", - советует Эрика.

Смотрите видео о том, можно ли использовать пакет вместо пергамента:

Что можно постелить на противень вместо пергаментной бумаги

Этот метод включает покрытие формы твердым жиром (например, сливочным маслом) и посыпание ее мукой. Благодаря этому ваши кулинарные изделия легко отделятся от поверхности.

"Единственный недостаток - возможные остатки муки на внешней стороне выпечки, которые могут сгореть в очень горячей духовке", - объясняет эксперт.

Можно ли использовать А4 вместо бумаги для выпечки - можно ли заменить пергаментную бумагу обычной бумагой

Эрика предостерегает от использования вощеной бумаги и бумажных пакетов для продуктов.

"Воск на вощеной бумаге может растаять в еде, а краски на бумажных пакетах могут попасть в выпечку, что опасно", - заключает она.

Чем можно заменить пергамент

Кроме того, кондитер Джемма Стаффорд в видео на собственном YouTube канале поделилась еще одним интересным методом, который поможет заменить пергаментную бумагу во время выпекания.

"Вы когда-нибудь готовили торт, но понимали, что у вас закончилась пергаментная бумага? Вот решение. Кофейные фильтры. Смажьте форму для торта маслом, возьмите обычный старый кофейный фильтр и положите его на дно формы. Посмотрите, каждый раз работает идеально", - отметила она.

Смотрите видео о том, чем можно заменить пергамент:

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Что известно о Джемме Стаффорд

Джемма Стаффорд - известный блогер и автор кулинарного YouTube-канала "Bigger Bolder Baking", который специализируется на создании простых, но эффектных десертов и выпечки. Ее канал популярен среди тех, кто ищет идеи для домашних сладостей, быстрых рецептов и инновационных техник, не требующих специального оборудования или сложных ингредиентов. Аудитория канала - более 2,7 миллиона пользователей.

Джемма известна своим подходом к приготовлению десертов, делая процесс доступным и веселым для людей с разным уровнем опыта на кухне. Она также публикует видео с пошаговыми инструкциями, где учит, как приготовить такие блюда, как торт из печенья, без выпекания, или быстрое домашнее мороженое.

Кроме того, Джемма является автором кулинарных книг и активно сотрудничает с различными брендами и производителями кухонных принадлежностей, предлагая рецепты, использующие удобные и доступные инструменты для каждого. Ее канал стал важным источником вдохновения для многих любителей выпечки по всему миру.

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