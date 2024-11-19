Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Уксус во время варки картофеля - это простая кулинарная хитрость, которая поможет сохранить его форму и улучшить вкус ваших блюд, отмечают эксперты.

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Зачем картошку варят с уксусом - сколько уксуса нужно для картошки / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

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Зачем картофель варят с уксусом

Сколько уксуса нужно для варки картофеля

Картофель - неизменный фаворит на кухне, который подходит к любому блюду. Он является основой для многих рецептов благодаря своей универсальности и питательности. Однако, есть способ сделать картофельные блюда еще вкуснее, просто добавив уксус. Эксперты журнала Sante+ поделились секретом, для чего добавлять уксус во время варки картофеля.

Главред узнал, что добавить в воду во время варки картофеля.

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Зачем картошку варят с уксусом - почему уксус делает картошку хрустящей

По словам экспертов, уксус во время варки картофеля помогает создать тонкую корочку на его поверхности. Это важно, если вы хотите, чтобы кусочки картофеля сохранили форму во время жарки или запекания.

"Уксус поможет картофелю образовать тонкую корочку снаружи, которая позволит ему держать форму на сковородке. Достаточно лишь чайной ложки уксуса на 4-5 картофелин, чтобы избежать горечи", - отмечают специалисты.

К тому же кислота уксуса предотвращает расщепление пектина, что также влияет на текстуру картофеля.

Сколько уксуса нужно для варки картофеля - зачем добавлять уксус в кипящую воду

Чтобы получить наилучший результат, придерживайтесь следующих советов:

Отварите картофель в подсоленной воде в течение 30 минут.

Через 15 минут после начала варки добавьте чайную ложку уксуса на каждые 4-5 картофелин.

Независимо от типа уксуса (яблочный, винный или белый), он будет работать одинаково эффективно.

"Таким образом, уксус является прекрасным помощником в приготовлении картофеля и получении лучшего вкуса при приготовлении ваших блюд", - заключают эксперты журнала Sante+

Как правильно приготовить картофель

Эксперты также поделились рекомендациями, которые помогут улучшить приготовление картофеля:

Выбор картофеля.

Для пюре используйте сорта с высоким содержанием крахмала, а для жарки - более твердый картофель с воскообразной текстурой. Выбирайте картофелины одинакового размера, чтобы они готовились одновременно.

Хранение.

Держите картофель в темном месте, ведь на свету образуется соланин, который может быть токсичным.

Как правильно хранить почищенный картофель

Кроме этого, эксперты советуют хранить почищенный картофель в охлажденной воде с небольшим количеством уксуса, если вы планируете приготовить его позже. Такой способ позволяет сохранить его свежесть до 24 часов.

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