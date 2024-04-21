Салат не будет увядать больше месяца: женщина поделилась секретом хранения

Понадобится всего пять минут, чтобы создать для салата защитный слой, который поможет ему оставаться свежим несколько недель, а не считанные дни.

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Как хранить салат, чтобы он оставался свежим шесть недель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Листья салата являются идеальным дополнением к любому салату или бутерброду, но довольно неприятно, когда зелень начинает увядать всего через несколько дней после покупки. Эми Кросс, повар, которая учит людей, как экономить деньги на покупке еды на своем веб-сайте The Cross Legacy, сказала, что салат быстро портится, если его неправильно хранить перед тем, как поставить в холодильник, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Салат имеет высокое содержание воды и привлекает бактерии, а затем и плесневеет. Однако понадобится всего пять минут, чтобы создать для салата защитный слой, который поможет ему, а также другим овощам, таким как шпинат, оставаться свежими несколько недель, а не считанные дни.

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Чтобы салат не испортился, нужно ограничить воздействие бактерий на него. Замачивание его в растворе воды и небольшого количества белого уксуса поможет сохранить его свежим. Уксус помогает удалить бактерии и грязь, что одновременно продлит свежесть салата и не повлияет на вкус вашей зелени.

Для начала отрежьте кончик салата и хорошо промойте его под краном, а затем погрузите салат в миску, наполненную водой с 60 мл уксуса. Оставьте салат вымачиваться в течение двух минут, а затем снова промойте листья, чтобы избавиться от любой грязи, которая могла остаться на листьях.

Затем нужно снова убедиться, что ваш салат полностью высох, прежде чем положить его в холодильник, поскольку влажность является определяющим фактором, способствующим порче. Вы можете выложить листья салата на бумажное полотенце для просушки на пару часов, время от времени переворачивая их или воспользовавшись станком для салата, который высушит листья намного быстрее.

После полного высыхания листьев салата уберите их в стеклянную тару. Стекло более устойчиво к перепадам температуры, чем пластик, что помогает сохранить пищу свежей. Затем поместите бумажное полотенце или ткань внутрь стеклянной емкости, поскольку это поможет собрать лишнюю влагу, и ваш салат останется свежим примерно шесть недель.

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