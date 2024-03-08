Хитрый трюк поможет сохранить морковь свежей 6 месяцев: эксперт поделилась секретом

Если придерживаться простого правила, морковь даже через полгода будет в идеальном состоянии и не будет плесневеть.

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Как правильно хранить морковь/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Морковь является одним из самых популярных продуктов в украинской кухне, без нее не обходится очень много блюд. Но сохранить ее свежей на протяжении длительного срока не очень легко. В то же время вопрос, как хранить морковь, чтобы она длительное время оставалась свежей, является очень актуальным – как для тех, кто сажает этот корнеплод на своих грядках, так и для тех, кто просто любит покупать больше моркови сразу и делать запасы наперед.

Опытный садовод и пекарь Нэнси Бертвисл рассказала о своем эффективном способе, как хранить морковь в течение полугода, чтобы она была свежей, не плесневела и не становилась мягкой, пишет The Mirror.

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Нэнси рассказала, что однажды ее муж во время распродажи приобрел сразу два мешка моркови. Женщина была шокирована, ведь нужно было найти способ, как хранить такое большое количество плодов, чтобы они не портились в течение длительного времени. Ведь быстро съесть такое большое количество продукта не удалось бы.

Тогда Нэнси пришла в голову идея, как можно было бы хранить морковь. Она взяла одну морковку из общего количества и провела с ней эксперимент, сохраняя ее в течение полугода по специальной технологии. И такой способ оказался очень действенным – через 6 месяцев эта морковка была в идеальном состоянии: она не заплесневела, не стала мягкой и всё еще оставалась свежей.

Женщина описала, каким способом ей удалось достичь такого эффекта. Но перед тем, как хранить морковь таким образом, ее не нужно мыть – это очень важно. Нэнси отметила, что помытая морковь долго храниться не будет.

Морковь чувствительна к влаге – ей нужна сбалансированная влажность, чтобы оставаться свежей. Нужно взять чистую хлопчатобумажную ткань и слегка смочить ее холодной водой. Далее разложить эту ткань на столе и начать заворачивать в нее морковь таким образом, чтобы отдельные корнеплоды меньше касались друг друга. То есть положить одну или несколько морковок и завернуть их тканью, затем продолжить класть следующие морковки, чтобы в результате получился большой "рулетик".

Этот "рулетик" из ткани и моркови положить в холодильник таким образом, чтобы морковь была подальше от других овощей и фруктов, ведь они могут вызвать ее быструю порчу.

По словам Нэнси, этот трюк можно применять также для других овощей, но главное не заворачивать в один кусок ткани различные виды плодов.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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