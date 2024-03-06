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Число 190 спряталось среди чисел 109: только самые внимательные смогут разгадать загадку

Алёна Воронина
6 марта 2024, 07:35
Только те, кто имеет самый быстрый взгляд и самый острый ум, победят в этом испытании.
Загадка, книга и увеличительное стекло
Нужно найти число 190 среди чисел 109/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии – это такое захватывающее пересечение разных сфер, где искусство встречается с психологией, открывая уникальное окно в сложность человеческого восприятия. Такие сложные визуальные загадки не только захватывают, удивляют и позволяют весело и с пользой провести время, но и позволяют проверить себя и свои умения.

Разгадывание загадок, в основе которых лежат оптические иллюзии, заставляет наш мозг становиться гибким, подстраиваться под сложную задачу и привлекать нестандартное мышление. Таким образом можно приобретать и совершенствовать те навыки, которые потом пригодятся нам в реальной жизни, в частности навык находить решения в сложных ситуациях и преодолевать проблемы.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать число 190, которое спряталось среди большого количества чисел 109, пишет jagranjosh.

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Непросто будет отыскать спрятанное число, ведь оно просто теряется среди огромного количества других, отличных от него чисел. От такой картинки точно глаза будут разбегаться.

Еще больше усложняет задание то, что его нужно выполнить всего за 11 секунд. Такого количества времени совсем немного, если говорить о загадке такого уровня. Придется хорошо постараться, чтобы выйти победителем в этой игре, и еще и сделать это так быстро, чтобы уложиться в предложенное время.

Стоит очень внимательно разглядывать картинку. Ведь спрятанное число может прятаться где угодно. И если расслабиться хотя бы на мгновение, то есть риск просто пропустить его и начать двигаться в неправильном направлении.

Можно выбрать наиболее удобную для себя тактику – просматривать числа, двигаясь взглядом либо по столбцам, либо по строкам.

Загадка
Нужно найти число 190 среди чисел 109/ jagranjosh

А когда завершите разгадывать загадку, можете предложить ее другим людям из вашего окружения – возможно им тоже понравится идея бросить себе вызов, проверить свою внимательность и скорость мышления, или же просто весело провести время за выполнением такого задания.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить спрятанное число/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой нужно найти букву С среди G. На разгадывание загадки дается всего 60 секунд, что делает ее еще сложнее.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти сердце среди помидоров за 4 секунды. Сердце замаскировано настолько хорошо, что заметить его "невооруженным глазом" просто нереально.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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