Только люди с самым острым зрением найдут букву C среди G: загадка скорости

На разгадывание загадки дается всего 60 секунд, что делает ее еще более сложной.

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Нужно найти букву С среди G/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии позволяют нам проверить себя и свои способности, но кроме этого они также позволяют потренировать свои навыки решения логических задач и обострить свою внимательность.

В то же время такие загадки являются просто замечательным способом проведения свободного времени, когда хочется не просто развлечься, а развлечься с пользой.

В следующей загадке нужно отыскать, где именно спряталась буква C среди букв G, пишет jagranjosh. Трудно будет заметить одну единственную отличную букву среди такого большого количества одинаковых букв на картинке.

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Такая визуальная головоломка проверит вашу способность к наблюдению и замечанию мелких деталей.

Но стоит помнить об ограничении во времени – на разгадывание загадки дается всего 60 секунд. Поэтому придется спешить.

Нужно найти букву C среди G/ Brightside

Можете выбрать свою тактику поиска – просматривать по очереди каждую строку или каждый столбик с буквами. Лишь наличие какой-то определенной тактики поможет решить задачу как можно быстрее, ведь если просто беспорядочно "гулять взглядом" по рисунку, правильный ответ не так быстро попадет вам на глаза.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Буква С спрятана ближе к левому краю картинки/ Brightside

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бутылку за 5 секунд. Среди винных бочек спрятана стеклянная бутылка. Сможете ли вы ее заметить всего за 5 секунд?

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти девушку на рисунке за 21 секунду. Стоит применить нестандартное мышление, чтобы догадаться, где именно на картинке спрятана девушка.

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