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Нужно найти собаку за 29 секунд: загадка, с которой справятся лишь единицы

Алёна Воронина
28 февраля 2024, 11:05
Эта загадка станет настоящим вызовом, ведь трудно будет отыскать песика, который очень хорошо спрятался.
Загадка
Надо найти собаку за 29 секунд/ Brightside.com

Головоломки и оптические иллюзии – хороший способ попрактиковаться в наблюдательности и внимательности к деталям. Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень быстро можно заметить, насколько легче вам это начинает удаваться с каждым разом.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать на картинке собаку, которая спит, пишет jagranjosh.

На картинке собраны изображения девяти разных людей в их домах. Рядом с этими людьми есть много предметов, а также домашние животные. Нужно догадаться, кто является владельцем собаки и где именно прячется песик.

видео дня

При этом загадку нужно разгадать всего за 29 секунд. Задача достаточно непростая, поэтому такого промежутка времени может быть недостаточно, чтобы отыскать правильный ответ.

Стоит максимально сконцентрироваться на задании, чтобы выполнить его как можно быстрее. Нужно осмотреть каждый закуток картинки, ведь правильный ответ может скрываться где угодно.

Загадка
Надо найти собаку за 29 секунд/ Brightside.com

Но если вам не удается разгадать загадку всего за 29 секунд, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Собачка очень хорошо спряталась/ Brightside.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 9 секунд. Требуется крайняя внимательность и нестандартное мышление, чтобы понять, что именно на картинке неверно.

Также ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти котенка за 7 секунд. В такой оптической иллюзии не каждому удастся отыскать разгадку. Придется сильно постараться.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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