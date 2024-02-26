Как забыть бывшего, которого любишь: самый простой и действенный способ

Психолог рассказала, как забыть человека, к которому привязался, когда отношения закончились. Без прохождения такой практики отпустить человека будет труднее.

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Психолог рассказала, как забыть бывшего, которого любишь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Когда вы с кем-то расходитесь, то есть человек физически уходит из вашей жизни, это еще не значит, что ваша психика освободилась от отношений с этим человеком. После того, как вы с кем-то расстались, должны пройти определенные процессы в вашей голове, после которых будет проще отпустить прошлое и жить дальше.

Известный украинский психолог, психотерапевт, психоаналитик и ютуб-блогер Евгения Стрелецкая рассказала, как забыть бывшего/ бывшую, пережить этот сложный этап в своей жизни и отпустить прежние отношения.

По словам психолога, после расставания с человеком в вашей голове должны произойти такие процессы, во время которых ваша психика переложит образ этого человека из условной "коробочки" под названием "настоящее" в "коробочку" с названием "прошлое", то есть образовать воспоминания об этом человеке.

"Чтобы когда вы вспоминали этого человека, вам уже было всё равно, вы не страдали, не волновались, не любили этого человека больше, а просто помнили, что просто в прошлом у вас был такой человек, и могли спокойно осмысливать тот опыт отношений, который у вас с этим человеком был. Но самое главное, чтобы вашу душу это никак не задевало", – отмечает психолог.

В чем же заключается этот процесс "траура", который нужно пройти, чтобы забыть бывшего/ бывшую? Главное, что этот процесс нужно пройти до конца, подчеркивает психолог. Этот процесс заключается в том, что вы вспоминаете максимально полно и чувствуете максимально полно все те эмоции – и хорошие, и плохие – которые были у вас в отношениях с этим человеком, и осознаете все свои мысли, которые у вас были относительно этого человека – тоже и плохие, и хорошие.

"Вы соединяете все мысли, которые есть в вашей голове об этом человеке, соединяете все чувства – и выплескиваете. Именно таким образом происходит этот процесс "траура", или расставания, прощания", – говорит Стрелецкая.

Она отмечает, что этот процесс очень болезненный. Поэтому многие люди думают: "Нет, мы же уже с ним разошлись, не надо о нем думать, это уже в прошлом". Или кто-то думает: "О, этих мыслей просто лес, если я буду об этом думать, я увязну в этом, и это никогда не закончится".

"И тогда вы начинаете избегать этих мыслей и этих чувств. То есть избегаете их чувствования, продумывания и выплескивания и откладываете их в какую-то дальнюю шкатулку. И именно это очень опасно, потому что это приводит к хронизации процесса. Если вы не пройдете этот процесс "траура" до конца, это будет как недовыжатый прыщ, который навсегда останется там внутри", – объясняет психолог.

Если не пройти этот процесс "траура" или постоянно его откладывать, то трудно будет построить счастливыми все последующие страницы вашей жизни.

"И поэтому вы не сможете свои следующие отношения построить счастливыми до тех пор, пока вы не переживете этот "траур". Потому что из-за любви к этому человеку, который еще остался, у вас будет какая-то апатия и вы не сможете ни в кого нового влюбиться, вам просто не будет хотеть новых отношений, или вы будете тянуть эту историю своей бывшей любви в ваши новые отношения, и это будет портить и разрушать новые отношения", – говорит Стрелецкая.

Поэтому очень важно вспомнить, почувствовать, осознать, проговорить с собой и выплеснуть именно все чувства, во всем их полном многообразии: и чувство вины к этому человеку, и чувство любви к нему, и чувство злости и ненависти по отношению к нему, и ощущение печали относительно того, что его больше не будет в вашей жизни, и чувство страха перед тем, что вы можете никого нового не найти и тому подобное.

"И когда все ваши эмоции будут выплескиваться и выходить, то с каждым новым разом вам будет всё легче и легче это делать. В целом таким процесс "траура" по отношениям, которые закончились, может проходить примерно в течение полугода. Сперва будут самые интенсивные чувства, такие, с которыми трудно будет справляться, а потом будет становиться легче. И в конце этого периода переживания и отпускания этих эмоций и чувств они перейдут просто в воспоминания. И вы когда-то будете вспоминать: "А почему я так страдала? А почему я так волновалась?". Вам будет просто безразлично", – подытожила психолог.

Кто такая Евгения Стрелецкая Евгения Стрелецкая – врач-психотерапевт, психолог, психиатр, психоаналитик, преподаватель, видеоблогер, известный ютубер.

Смотрите видео с объяснением психолога Евгении Стрелецкой, как забыть бывшего:

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