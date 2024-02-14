Как сохранить отношения на расстоянии: 2 важнейших совета от психолога

Расстояние влияет на отношения очень сильно, но если придерживаться нескольких советов, можно сохранить и укрепить свои отношения, несмотря на обстоятельства.

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Как сохранить отношения на расстоянии/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Поддерживать отношения с любимым человеком, если вы оказались за много километров друг от друга, может быть очень трудно. Но в условиях полномасштабной войны всем украинцам приходится приспосабливаться к тяжелой реальности.

Психоаналитик Анна Кушнерук в "Сніданку з 1+1" рассказала, каким образом можно поддерживать отношения на расстоянии и как общаться, чтобы сохранять глубокую эмоциональную связь.

Она отметила, что, во-первых, нужно рассказывать родному человеку о своих эмоциях, чувствах, добавить интимности, а не только рассказывать о сухих фактах, как у вас дела и как вы провели день. Во-вторых, надо наполнять разговор чем-то окрыляющим и возвышенным, чтобы и вы, и любимый человек после разговора хотели звонить еще. Ведь если только жаловаться и рассказывать или расспрашивать о негативе, то в другой раз уже не так будет хотеться созваниваться.

"Мы в мирное время говорили, что отношения на расстоянии нежизнеспособны. Но война и время разлуки при таких тяжелых обстоятельствах – это период, когда мы должны нести сверхответственность за то, чтобы то, что для нас настолько милое, любимое и важное, не было из чувства вины. А чтобы эта любовь была жизнеспособной именно благодаря тому, что мы ее постоянно подпитываем", – отметила Кушнерук.

Она объяснила, что в такое непростое время важно то, как мы поддерживаем коммуникацию с родными людьми. Психолог подчеркнула, что во время общения с родным человеком не нужно пересказывать ему только сухие факты о своей жизни – "поели, спустились (в укрытие во время тревоги – ред.), поднялись, столько-то было тревог". Ведь новости о количестве тревог и прочее мы все более-менее знаем.

"Но здесь интимный компонент самый важный. Говорить, как именно я по тебе скучаю, что именно я вспоминаю, что для меня стало понятным за то время, что мы с тобой в разлуке. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты делаешь для меня то-то и то-то. Я вспомнила смешную историю, которую ты мне рассказывал, и она мне сегодня приснилась", – говорит Кушнерук.

Она отметила, что у каждой пары в отношениях есть интимный компонент. Сейчас, когда мы на расстоянии и не можем касаться друг друга, то нужно эту интимность использовать в речи, в словах.

"Если вы сюсюкаетесь – сюсюкайтесь еще, если вы называете друг друга какими-то "глупыми" именами – не нужно этого бояться. Вообще интимная лирика – это чрезвычайная какая-то штука, которая держит отношения", – сказала психолог.

Какие есть плохие сигналы в общении на расстоянии

Плохие сигналы в отношениях на расстоянии – это если вы начинаете общаться только формально, только новостями, только в одно и то же время (если это не вопрос безопасности и особенностей связи), говорит Кушнерук. По ее словам, стоит обращать внимание также на то, если вы прекращаете разговор, потому что больше ничего не хочется сообщать.

"Мы всегда друг по другу скучаем. Но эту грусть не нужно слезами и плохим настроением проявлять. Нужно обратить внимание, чтобы каждый разговор с любимым человеком был таким, который наполняет и окрыляет. Если я после каждого разговора чувствую себя плохо, и мой любимый, мой близкий человек после этого разговора хочет только плакать, и всё, это говорит о том, что здесь качество неудовлетворительное. И нужно это качество поднимать, чтобы мы хотели друг другу звонить и писать", – подчеркнула психолог.

Она отметила, что когда мы созваниваемся с любимым человеком, то часто хочется пожаловаться, или расспросить какие-то детали о его нынешней жизни, если мы говорим о военных – ел ли он, спал ли он, "надел ли он шапку".

"Но не об этом ему хочется говорить. Так же мужчинам, которые защищают свою страну в тылу, им также хочется рассказывать о тех подвигах, которые они совершают каждый день, работая. Поэтому качество разговоров должно быть максимально усилено тем, что мы друг другом восхищаемся. Сейчас нет лишних слов, сейчас нет много внимания или благодарности. Сейчас любить надо так, чтобы оживлять всех, у кого не хватает энергии. Перелюбить невозможно", – добавила психолог.

Смотрите видео с советами Анны Кушнерук, как поддерживать отношения на расстоянии:

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