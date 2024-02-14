Почему арабика лучше робусты: чем отличаются два популярных сорта кофе

Арабика и робуста – самые популярные сорта кофе, но они очень отличаются по своему вкусу, содержанию кофеина, воздействию на человека и другим характеристикам.

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Какая разница между арабикой и робустой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Самыми популярными и распространенными видами кофе в мире являются арабика и робуста. Это не значит, что существуют только такие виды – есть еще либерика, эксцельса, эужениоидис, но объемы их производства не больше, чем 2% всего кофе в мире. В то же время производство арабики приближается к 70%, а робусты – к 30%. Именно поэтому об этих двух видах кофе слышал, наверное, каждый из нас, а о существовании более редких видов знают не все.

Разница между арабикой и робустой довольно значительная. Они отличаются как по вкусу, так и по составу, содержанию кофеина, воздействию на организм человека и другим характеристикам. Знать эти различия будет полезно, чтобы учитывать их при выборе кофе в магазине. Например, кому-то будет важно, чтобы содержание кофеина было больше или меньше, кому-то важен вкус и тому подобное.

Как мы уже упоминали, арабика является самым распространенным видом кофе в мире – ее производство достигает до 70% современного рынка.

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Основная разница между арабикой и робустой в содержании различных веществ в зернах. Так, зерна арабики содержат значительно меньше кофеина, чем зерна робусты – это содержание отличается более чем в два раза. Также арабика содержит больше сахара и эфирных масел. Именно из-за такого состава она имеет мягкий сбалансированный вкус и яркий аромат. Интересно, что арабика может иметь разные нотки вкуса в зависимости от того, где она была выращена: если в Коста-Рике – то в готовом напитке можно будет почувствовать легкий привкус ежевики и винограда, если в Колумбии – цитрусовый привкус, если в Эфиопии – цветочные и пряные нотки.

Так как в робусте содержится больше кофеина и дубильных веществ, то напиток имеет ощутимую горечь и сильный стимулирующий эффект – он может лучше бодрить, чем арабика.

Но вкус напитка, приготовленного из этих сортов кофе, может зависеть еще и от того, правильно ли ухаживали за плантацией. Бывают случаи, когда хорошо ухоженная робуста получается вкуснее, чем арабика, за которой ухаживали неправильно.

Также интересно, что растворимый кофе изготавливают преимущественно из робусты дешевых и не очень качественных видов. Но если для изготовления растворимого кофе используют более дорогие виды робусты, то и цена такого таки, соответственно, растет.

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