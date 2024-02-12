Как часто нужно поливать кактус: правила, которые должны знать все владельцы такого растения

Если неправильно подливать кактус, то растение может погибнуть.

https://glavred.info/life/kak-chasto-nuzhno-polivat-kaktus-pravila-kotorye-dolzhny-znat-vse-vladelcy-takogo-rasteniya-10541222.html Ссылка скопирована

Как часто нужно поливать кактус/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Кактус – это суккулент, который не нуждается в очень частом поливе, может длительное время находиться под солнечными лучами и неприхотлив в уходе. Такой легкий уход за растением является одной из главных причин, почему многие люди держат разные виды кактусов у себя дома.

Но некоторые особенности в уходе всё равно нужно знать, ведь они очень важны. От выполнения этих правил зависит состояние растения.

Кактус, как и другие растения, нуждается во влаге. Но если его поливать слишком часто, то из почвы будет вытесняться кислород, что в конечном итоге может привести к загниванию корней и гибели растения.

видео дня

Главное правило, которое нужно запомнить: при поливе большинства суккулентов лучше недолить воды, чем перелить.

Как поливать кактус

Для этого нужно брать мягкую воду – отстоянную, дистиллированную, талую или дождевую. Если вода жесткая, то ее нужно прокипятить или дистиллировать. Если постоянно поливать растение жесткой водой, то почва защелачивается, а это в свою очередь может привести к развитию заболеваний у растения.

Летом оптимальная температура воды для полива должна быть 22-25 градусов, зимой воду лучше подогреть до 30 градусов.

Во время подливания нельзя лить воду непосредственно на растение или под его корень.

Как часто нужно поливать кактус

На это влияет несколько факторов. Основные из них – время года, температура и влажность. Так, чем жарче в помещении, тем больше влаги нужно растению.

В жару растение лучше поливать вечером, а в прохладную погоду – утром.

Летом нужно подливать кактус через день, если на улице стоит жара. Если же лето прохладное – то раз в неделю. Зимой подливать один-два раза в месяц. Но если воздух в помещении влажный, то зимой можно прекратить подливать кактус до весны.

Осенью и весной нужно ориентироваться на влажность воздуха. В среднем в это время нужно подливать растение раз в неделю.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.