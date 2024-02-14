Нужно найти спрятанного человека за 4 секунды: сложная загадка для самых сообразительных

Не каждому удастся заметить, где именно спрятан человек на картинке.

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Надо найти спрятанного человека за 4 секунды/ Genial Guru

Головоломки и оптические иллюзии являются одновременно очень сложными и очень интересными. Именно поэтому они привлекают внимание всё большего количества людей. Такие загадки являются хорошим способом провести свое свободное время, и заодно улучшить свою смекалку, внимательность и наблюдательность.

Следующая загадка также станет отличной тренировкой для мозга и поможет вам отточить ваши навыки. В этой оптической иллюзии нужно отыскать пропавшую девушку в лесу, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим парня и девушку, которые прогуливаются в лесу. Во время прогулки парень фотографирует свою спутницу. На первый взгляд кажется, будто никого кроме них в этом месте нет. Но это не так. Если хорошо присмотреться, то станет понятно, что на картинке присутствует еще один человек.

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Нужно отыскать девушку, которая исчезла в лесу. Заметить ее будет непросто – это смогут сделать только очень внимательные люди.

На поиски дается всего 4 секунды, что делает задачу еще сложнее.

Надо найти спрятанного человека за 4 секунды/ Genial Guru

Попробуйте максимально сконцентрироваться на задании, не отвлекаться ни на что другое и разгадать загадку настолько быстро, как у вас получится. Но не стоит расстраиваться, если не удается разгадать загадку всего за 4 секунды – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Лицо девушки спрятано в ветвях дерева/ Genial Guru

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только 1% людей сможет увидеть 2 скрытых лица за 11 секунд. Нужно иметь действительно орлиное зрение и чрезвычайную внимательность, чтобы разгадать такую оптическую иллюзию.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти лицо в тарелке за 10 секунд. Найти лицо человека на рисунке с рыбой смогут лишь единицы. Придется применить нестандартное мышление.

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