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Только гений найдет лицо в тарелке за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

Алёна Воронина
11 февраля 2024, 12:40
Найти лицо человека на рисунке с рыбой смогут лишь единицы. Придется применить нестандартное мышление.
Загадка, девушка.
Надо найти лицо в тарелке за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Разнообразные задания с оптическими иллюзиями стимулируют мозг и заставляют его работать на полную мощность. Расшифровывая эти иллюзии, люди по сути тренируют свой мозг, чтобы стать более искусными в распознавании тонких деталей, на которые раньше они могли и не обращать внимание.

Советуем также прочесть следующий материал: Только 1% людей сможет увидеть 2 скрытых лица за 11 секунд: сложная загадка

Довольно интересны оптические иллюзии, в которых нужно отыскать скрытые лица на загадочных картинках. Во время разгадывания таких загадок механизмы восприятия мозга подвергаются испытанию, а это в свою очередь способствует повышенной внимательности к деталям и пространственному осознанию.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать лицо на тарелке с рыбой, пишет jagranjosh. Сделать это будет непросто, придется применить нестандартное мышление и использовать все свои навыки решения подобных задач.

При этом загадку нужно разгадать всего за 10 секунд, что делает ее еще более сложной.

Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить свою внимательность и наблюдательность. Но если вам не удастся отыскать лицо за такой короткий промежуток времени – не стоит расстраиваться. В таком случае просто измените для себя условия разгадывания и не обращайте внимания на время.

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, чтобы выполнить его очень быстро.

Загадка
Надо найти лицо в тарелке за 10 секунд/ jagranjosh

А когда закончите разгадывать, можете предложить загадку своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить себя.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Чтобы увидеть лицо, картинку нужно перевернуть/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 6 секунд найти потерянный предмет. Только небольшое количество людей сможет заметить, где на картинке спрятаны наушники. К тому же загадку нужно разгадать всего за 6 секунд.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с "орлиным зрением" найдут тигра. Животное нужно отыскать всего за 5 секунд, что не каждому будет под силу.

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