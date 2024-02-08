УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только 1 из 9 людей заметит вторую лошадь за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Алёна Воронина
8 февраля 2024, 14:48
Непросто будет догадаться, где же именно спрятался второй конь. Нужно иметь чрезвычайно гибкое мышление, чтобы добраться до разгадки.
Загадка, лошадь.
Нужно найти вторую лошадь за 10 секунд/ TiffyTaffy.com

Оптические иллюзии, в которых нужно найти скрытый предмет, животное или человека, являются достаточно трудными для разгадывания. Нередко может казаться, что такие загадки достаточно просты, но это не так – обычно то, что спрятано от наших глаз, очень хорошо замаскировано, и заметить его не так просто.

Разнообразные загадки помогают проверить свою внимательность и наблюдательность, но в то же время они позволяют потренировать такие навыки и усовершенствовать их.

В следующей загадке нужно отыскать вторую лошадь на картинке, пишет jagranjosh. Если взглянуть на изображение впервые, может показаться, что там есть только одно животное. Но не доверяйте своему первому впечатлению – на самом деле там есть то, чего мы сразу даже не замечаем.

видео дня

Если хотите максимально быстро отыскать правильный ответ, сконцентрируйтесь на задании, не отвлекайтесь ни на что другое и уверенно двигайтесь вперед.

При этом стоит помнить, что на решение задачи у вас есть всего 10 секунд, поэтому не стоит медлить, а лучше сразу приступать к загадке.

Загадка, лошадь.
Нужно найти второго коня за 10 секунд/ TiffyTaffy.com

Внизу мы оставили правильный ответ.

Отгадка кроется на теле коня – если присмотреться, то заметно, что белые пятна в его окраске образуют английское слово horse, которое переводится как "конь".

Загадка, лошадь.
На теле лошади написано horse – с англ. конь/ TiffyTaffy.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 2 одинаковых дерева за 5 секунд. Нелегко будет заметить, какие из этих четырех деревьев имеют больше всего общего. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 8 секунд угадать животное на рисунке. Не каждый сможет понять, какое именно животное было спрятано на картинке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

15:55 Украина
Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

14:17 Украина
Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли "антивоенного" кандидата

Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли "антивоенного" кандидата

13:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:55

Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

15:22

"В нашей семье пополнение": новая пассия Налчаджиоглу поделилась важной новостью

15:08

Новый "бунт" фермеров: в Польше и Венгрии грозят блокировать границу с Украиной

14:53

"Тапки святого Спиридона и раны": кума Путина Марченко выдала бред в "Паломнице"

14:48

Только 1 из 9 людей заметит вторую лошадь за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманПосле 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – Гельман
14:43

В Эстонии отменили концерт Клавы Коки, которая выступала на оккупированных территориях Украины

14:39

Солист группы ТіК Виктор Бронюк показал, как выглядел 20 лет назад

14:20

Королевский эксперт: король Чарльз отчаянно хочет помириться с принцем Гарри

14:17

Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

Реклама
13:57

Почему вес перестал уменьшаться при похудении: тренер назвала ТОП-5 важных причинВидео

13:53

Много, быстро и без мучений: как почистить чеснок за минуту

13:47

Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли "антивоенного" кандидата

13:43

В России срочно госпитализирован Панкратов-Черный

13:36

385 боевых вылетов: трагически погиб известный украинский военный летчик

13:04

Экипаж не выжил: в ВСУ подтвердили уничтожение российского "Аллигатора"

12:54

За что у пенсионеров могут отобрать украинскую пенсию: юристы назвали причины

12:50

Солистка А-студио беременна в третий раз

12:35

Новый масштабный ракетный удар по Украине: Игнат рассказал, когда ждать обстрела

12:19

Можно ли носить серебро и золото вместе: как такое сочетание влияет на человека

12:18

Снег и заморозки не исключены: какой будет погода в Украине весной

Реклама
12:00

Новые правила мобилизации: все, что известно о законопроекте 10449Эксклюзив

11:58

"Уничтожили важный объект оккупантов": генерал раскрыл безумные потери РФ на фронте

11:54

Елена Кравец рассказала, вернется ли вообще в "Вечерний квартал"Видео

11:53

Россияне пытаются блокировать стратегический город: в ВСУ сделали важное заявление

11:50

В Никополе расстреляли авто заместителя мэра: он погибФото

11:39

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Кроликам - растерянность, Тиграм - вызов

11:38

Три тревожных причины: почему снится один и тот же сон

11:20

В Киеве на Оболони срочно развернули новые блокпосты: что известно

11:06

Бойцы ССО провели сверхсложную операцию "Говерла" и захватили важную высотуВидео

11:00

Арахамия рассказал, что Рада будет дорабатывать в законе о мобилизации

10:55

Когда сеять цветную капусту на рассаду: урожаю позавидуют соседи

10:53

Приняли ряд важных решений: Сырский рассказал о ситуации под Бахмутом

10:37

У Зеленского отреагировали на жестокие обстрелы РФ и объяснили их цели

10:31

Экс-супруга Остапчука ошеломила фанатов и поведала о том, чем зарабатывала в 18 лет

10:11

Слава Каминская публично обозвала своего возлюбленного

10:09

Тест по картинке: в чем скрытая сила вашего разума

09:58

Оккупанты стягивают войска Росгвардии к границам Харьковщины: в ISW раскрыли план РФ

09:50

Политтехнолог пояснил, какую участь своей элите приготовил диктатор Путин

09:40

Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предупредил Запад

09:33

Принц Уильям впервые прокомментировал диагноз короля Чарльза

Реклама
09:17

Теперь и Бен Аффлек: Бритни Спирс удивила очередным откровением

09:15

Только 1% людей найдут ошибку за 11 секунд: чрезвычайно сложная загадка

09:07

В семье у звезды сериала "Люся интерн" случилось большое горе

09:01

Почувствует и Европа: из-за войны Украине грозит грозная стихия - климатолог

08:35

Данилов пояснил "важную и принципиальную вещь" в законе о мобилизации

08:10

Зачем США делать из Индии себе еще одного конкурента?мнение

08:07

РФ хочет воспользоваться моментом: у Байдена сказали, чем грозит задержка с помощью ВСУ

07:25

РФ атаковала три региона Украины дронами: были "прилеты" в гражданскую инфраструктуруФото

07:05

Что означает фразеологизм "прикритися фіговим листком": мало кто знает правильный ответВидео

07:02

Уже без границы: Сенат рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять